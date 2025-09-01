01 sept. 2025
Guaraní

Víctor Bernay, contento por ser nuevo líder

El argentino Víctor Bernay, técnico de Guaraní, analizó lo que dejó el triunfo ante General Caballero y no ocultó su satisfacción por ser el puntero del campeonato.

Septiembre 01, 2025 11:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Bernay.jfif

Víctor Bernay, el abanderado de Guaraní en la dirección técnica.

Club Guaraní

Guaraní goleó 4-0 a General Caballero de JLM por la fecha 10 del torneo Clausura y con el empate de Cerro Porteño, el equipo de Víctor Bernay se adueñó en solitario de la cima del torneo Clausura.

Bernay analizó el partido de la siguiente manera. “Fue un partido de alta competencia como han sido todos, esa es la búsqueda que todos queremos”, arrancó diciendo.

Sobre la muy buena producción goleadora, Bernay manifestó: “El equipo tiene un potencial muy ofensivo que nos ha permitido disfrutar de este momento”.

El entrenador indicó que se siente satisfecho por la respuesta de sus futbolistas. “Ante la ausencia de Fer Fer (Fernando Fernández) aparecieron otros jugadores que están cumpliendo muy bien”, subrayó.

Por último habló del gran momento de Derlis Rodríguez, futbolista al cual le había dado seguimiento. “A Derlis (Rodríguez) lo vi en Tacuary y le vi potencial, se lo que me puede dar y estoy muy contento por su presente en el club”, cerró.

Redacción D10
