Guaraní

El Tanque vuelve para la 13

El defensor Alexandro Maidana y el delantero Iván Ramírez fueron las ausencias sensibles en la caída 1-0 de Guaraní ante el 2 de Mayo.

Ausente. Ramírez será apuesta para el juego ante el Trico.

En Pedro Juan Caballero, el Aborigen experimentó su tercera derrota en el Clausura.

El atacante retornará en la fecha 13 del torneo Clausura 2025, después de purgar el partido de suspensión por acumulación de cinco cartulinas amarillas.

En tanto, Maidana continúa al servicio de la Albirroja Sub 20, que se prepara para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile, desde el 27 de setiembre al 16 de octubre.

Por otra parte, el plantel se movilizó ayer en su complejo de entrenamientos en el Comité Olímpico Paraguayo, preparándose para su próximo compromiso ante Nacional, que será el choque de líder (25) y escolta (22), a disputarse en el estadio La Arboleda, este domingo, desde las 16:30.

