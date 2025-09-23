23 sept. 2025
Guaraní

Paso a paso por el título

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, se ilusiona con el campeonato local, aunque se mantiene con cautela.

Septiembre 23, 2025 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
Sin título.png

Eufóricos. Jugadores de Guaraní celebran el tanto del equipo en La Arboleda.

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, habló ayer con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y se refirió al gran objetivo del equipo en el Torneo Clausura 2025 que es salir campeón.

Pese a mostrar un buen fútbol en la competencia y al liderato del Indio, el titular aborigen se mostró cauto por el camino recorrido, aunque confiado en completar con éxito la meta a final de año.

“Estamos confiados, sabemos lo que tenemos, estamos por buen camino, pero falta mucho, no llegamos a nada todavía”, dijo sobre el punto.

“Tenemos que evitar tropezones, porque el que sale campeón es el más regular o, el menos irregular, en todo caso; estamos con todas las luces prendidas, tenemos que estar sintonizados”, añadió.

HAY QUE DEMOSTRAR. Daher insistió en que “claramente, el objetivo es salir campeones”, pero hay que demostrarlo, más allá del discurso.

“Tiene que llevarse al campo de juego con dedicación, con actitud, con esfuerzo. Estamos contentos, no siempre uno está puntero a esta altura del campeonato, pero estamos conscientes de que es un camino largo todavía que tenemos que recorrer, estamos pisando tierra, estamos tranquilos”, manifestó.

El equipo de Víctor Bernay viene de vencer a Nacional por 2-0 en La Arboleda para sacar una diferencia de tres puntos al frente de la tabla. Su próximo rival será Trinidense, este viernes, en el Martín Torres.

Emilio Daher Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bernay.jfif
Guaraní
Víctor Bernay, contento por ser nuevo líder
El argentino Víctor Bernay, técnico de Guaraní, analizó lo que dejó el triunfo ante General Caballero y no ocultó su satisfacción por ser el puntero del campeonato.
Septiembre 01, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Jhon Jairo Sánchez.jpg
Guaraní
Jhon Jairo Sánchez, contento por su buen momento
El ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, futbolista de Guaraní, autor de un doblete en la goleada ante Libertad, destacó su gran momento con la camiseta aurinegra.
Agosto 26, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
54745136409_decb0114c8_o.jpg
Guaraní
Bernay destaca la “intensidad y dinámica” de su equipo
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, analizó lo que dejó la victoria por 4-0 sobre Libertad en Tuyucuá.
Agosto 26, 2025 11:00 a. m.
Sin título.jpg
Guaraní
Rodríguez retornará en el once aborigen
Guaraní tendrá un importantísimo retorno para el encuentro de mañana ante Libertad, que se disputará en Tuyucuá, desde las 18:30. Se trata de Derlis Rodríguez.
Agosto 24, 2025 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GygT7uoXYAEmTH5.jpg
Guaraní
Guaraní quiere volver a la victoria
Luego de lo que fue la derrota ante Cerro Porteño, Guaraní buscará reencontrarse con la victoria para seguir expectante arriba.
Agosto 20, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.02.12 PM.jpeg
Guaraní
Guaraní manifiesta perjuicio por parte arbitral
Guaraní presentó ayer una extensa nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol, dirigida al titular Robert Harrison y con copia a la Comisión de Árbitros con el objeto de denunciar el trabajo arbitral, atendiendo que se sienten perjudicados en el duelo en el cual el Aborigen cayó 3-4 ante Cerro Porteño, por la fecha 8 del Clausura.
Agosto 19, 2025 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más