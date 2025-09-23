Paso a paso por el título

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, habló ayer con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y se refirió al gran objetivo del equipo en el Torneo Clausura 2025 que es salir campeón.

Pese a mostrar un buen fútbol en la competencia y al liderato del Indio, el titular aborigen se mostró cauto por el camino recorrido, aunque confiado en completar con éxito la meta a final de año.

“Estamos confiados, sabemos lo que tenemos, estamos por buen camino, pero falta mucho, no llegamos a nada todavía”, dijo sobre el punto.

“Tenemos que evitar tropezones, porque el que sale campeón es el más regular o, el menos irregular, en todo caso; estamos con todas las luces prendidas, tenemos que estar sintonizados”, añadió.

HAY QUE DEMOSTRAR. Daher insistió en que “claramente, el objetivo es salir campeones”, pero hay que demostrarlo, más allá del discurso.

“Tiene que llevarse al campo de juego con dedicación, con actitud, con esfuerzo. Estamos contentos, no siempre uno está puntero a esta altura del campeonato, pero estamos conscientes de que es un camino largo todavía que tenemos que recorrer, estamos pisando tierra, estamos tranquilos”, manifestó.

El equipo de Víctor Bernay viene de vencer a Nacional por 2-0 en La Arboleda para sacar una diferencia de tres puntos al frente de la tabla. Su próximo rival será Trinidense, este viernes, en el Martín Torres.