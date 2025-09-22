Iván Ramírez, el goleador que ilusiona al Legendario

Iván Ramírez, delantero de Guaraní autor de un gol en la victoria por 2-0 ante Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió al momento que está atravesando el equipo.

Se mostró feliz, por el gran presente que están atravesando, y por su momento personal, donde está llegando a los goles.

“Pensaba que en algún momento iba a estar jugando en Primera, pero como delantero y marcando goles no me imaginaba tanto”, explicó el Tanque Ramírez.

También agradeció la confianza del técnico Víctor Bernay y el respaldo de sus compañeros. “Todos somos importantes, los compañeros siempre están ahí para ayudar”, dijo.

El Legendario es único puntero del torneo Clausura 2025 con 28 unidades en la tabla de posiciones. Su próximo compromiso será el viernes de visitante ante Guaraní desde las 19:00.