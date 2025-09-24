24 sept. 2025
Guaraní

Manzur, a disposición para medir al Triqui

El mediocampista Agustín Manzur será una de las principales novedades de Guaraní, líder del Clausura, para medir a Trinidense en el arranque de la fecha 14.

Septiembre 24, 2025 09:16 a. m. • 
Por Redacción D10
clubes_Guaraní Manzúr_63231007.jfif

Retorna. El último duelo de Agustín Manzur fue ante el 2 de Mayo en Pedro Juan, donde vio la quinta amarilla.

Manzur ya se encuentra plenamente habilitado después de cumplir el partido de suspensión por acumulación de cinco cartulinas amarillas; a pesar de su ausencia el equipo legendario se alzó con una gran victoria ante Nacional por 2-0 en la jornada, triunfo que le permitió continuar en punta de manera solitaria.

El plantel principal se movilizó ayer en su complejo deportivo, ubicado en sede del Comité Olímpico Paraguayo de cara al juego del viernes a las 19:00 ante Trinidense en el estadio Martín Torres.

Por su parte, Iván Ramírez goleador aborigen y del torneo en charla con medios radiales señaló que “somos un equipo convencido que puede llegar al objetivo. Estamos muy confiados en el campeonato”, apuntó.

Cabe resaltar que los futbolistas de Guaraní, Alexandro Maidana, César Miño, Octavio Alfonzo y Giovanni Gómez viajaron rumbo al Mundial Sub 20 a servicio de la Albirroja.

Guaraní Trinidense Agustín Manzur
Redacción D10
