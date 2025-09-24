Manzur, a disposición para medir al Triqui

Manzur ya se encuentra plenamente habilitado después de cumplir el partido de suspensión por acumulación de cinco cartulinas amarillas; a pesar de su ausencia el equipo legendario se alzó con una gran victoria ante Nacional por 2-0 en la jornada, triunfo que le permitió continuar en punta de manera solitaria.

El plantel principal se movilizó ayer en su complejo deportivo, ubicado en sede del Comité Olímpico Paraguayo de cara al juego del viernes a las 19:00 ante Trinidense en el estadio Martín Torres.

Por su parte, Iván Ramírez goleador aborigen y del torneo en charla con medios radiales señaló que “somos un equipo convencido que puede llegar al objetivo. Estamos muy confiados en el campeonato”, apuntó.

Cabe resaltar que los futbolistas de Guaraní, Alexandro Maidana, César Miño, Octavio Alfonzo y Giovanni Gómez viajaron rumbo al Mundial Sub 20 a servicio de la Albirroja.