10 sept. 2025
Guaraní

El líder Guaraní en su faceta goleadora

Guaraní, puntero del Clausura (25 puntos), se impuso en siete de sus últimos ocho compromisos; su única caída fue el 16 de agosto ante Cerro Porteño (21), por la jornada ocho, y se ilusiona con levantar la Copa de Primera de este semestre.

Septiembre 10, 2025 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
G0Ht9eoWMAEFtVW.jpeg

Se justificó. El ecuatoriano Jhon J. Sánchez ha marcado 4 goles en el torneo.

El equipo del DT Víctor Bernay hasta aquí ha conseguido un promedio de 3,5 goles por partido, es decir, por lo menos tres goles en cada duelo.

Derlis Rodríguez es el goleador del Legendario con cinco tantos, seguido por Fernando Fernández y Jhon Jairo Sánchez, ambos con cuatro dianas.

El Aborigen en el arranque de la segunda rueda tendrá que medir al Sportivo 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, este viernes desde las 19:00 en el estadio Río Parapití.

CIFRA. 11 partidos se han disputado en el Clausura 2025; el Legendario ha marcado 29 goles y encajó un total de 11.

Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.02.12 PM.jpeg
Guaraní
Guaraní manifiesta perjuicio por parte arbitral
Guaraní presentó ayer una extensa nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol, dirigida al titular Robert Harrison y con copia a la Comisión de Árbitros con el objeto de denunciar el trabajo arbitral, atendiendo que se sienten perjudicados en el duelo en el cual el Aborigen cayó 3-4 ante Cerro Porteño, por la fecha 8 del Clausura.
Agosto 19, 2025 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Estadio Arsenio Erico_58977811.jpg
Guaraní
Guaraní cambiará de escenario ante Cerro
El presidente de Guaraní, Emilio Daher, confirmó en EL Extra de Fútbol a lo Grande que el duelo del Aborigen ante Cerro Porteño se ha modificado de común acuerdo y, el mismo se disputará en el Arsenio Erico, este sábado, desde las 18:30.
Agosto 13, 2025 10:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GyA-u_6XkAADhiz.jpeg
Guaraní
Bernay: “Nunca se piensa en un 4-0”
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, analizó la victoria sobre Olimpia en el torneo Clausura.
Agosto 11, 2025 01:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Gx2N-rHWoAAbAna.jpeg
Guaraní
Servín, novedad frente a Olimpia
Guaraní palpita el clásico más añejo ante Olimpia que se disputará mañana en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, desde las 16:00.
Agosto 09, 2025 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_62396980.jpg
Guaraní
Guaraní enfocado en la “O”
Guaraní (13 puntos), único escolta de Cerro Porteño (16), avisó que será nuevamente uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2025.
Agosto 07, 2025 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
ddaher.jfif
Guaraní
Emilio Daher: “Estamos por buen camino”
Emilio Daher, presidente de Guaraní, analizó el presente del equipo en el Clausura y apuntó a lo que viene.
Agosto 05, 2025 01:51 p. m.
