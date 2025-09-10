El líder Guaraní en su faceta goleadora

El equipo del DT Víctor Bernay hasta aquí ha conseguido un promedio de 3,5 goles por partido, es decir, por lo menos tres goles en cada duelo.

Derlis Rodríguez es el goleador del Legendario con cinco tantos, seguido por Fernando Fernández y Jhon Jairo Sánchez, ambos con cuatro dianas.

El Aborigen en el arranque de la segunda rueda tendrá que medir al Sportivo 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, este viernes desde las 19:00 en el estadio Río Parapití.

CIFRA. 11 partidos se han disputado en el Clausura 2025; el Legendario ha marcado 29 goles y encajó un total de 11.