Bernay destaca la “intensidad y dinámica” de su equipo

El entrenador principal del club Guaraní, el argentino Víctor Bernay, habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que fue la contundente goleada por 4-0 sobre Libertad en La Huerta por la fecha 9 del torneo Clausura 2026.

“Han hecho un gran partido los futbolistas, han tenido una entrega importante, decidimos ir a una presión total porque sabíamos lo que era Libertad”, dijo.

Aseguró que el esfuerzo fue total y gracias a eso disfrutaron de un gran resultado. “Sabíamos que debíamos atacar con intensidad y dinámica para poder encontrar los espacios que necesitábamos”, añadió.

Guaraní se encuentra con 19 puntos en la tabla de posiciones, a uno del líder Cerro Porteño (20). Su próximo encuentro será de local ante General Caballero de Juan León Mallorquín, el domingo a las 18:30.