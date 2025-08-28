Guaraní avanza a octavos en la Copa Paraguay

Guaraní avanzó a los octavos de final en la Copa Paraguay, tras dejar en el camino en la ronda de 16 al equipo de Benjamín Aceval, que milita en la Primera B, en compromiso disputado en el Estadio Martín Torres de Trinidad.

El Indio tuvo una trabajosa primera parte, en donde no puso abrir la cuenta, en donde el conjunto chaqueño tuvo un buen desempeño, generando situaciones importantes para abrir el juego.

En la complementaria, el elenco Aborigen hizo valer su jerarquía, consiguiendo plasmar diferencia con anotaciones de Richard Torales (49’), Alexandro Maidana (67’) y César Miño (82’).

Guaraní medirá en octavos al ganador del cruce entre Libertad y el 24 de Mayo.