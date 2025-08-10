10 ago. 2025
Torneo Clausura

Guaraní aplica otro duro golpe a Olimpia y lo humilla

El Legendario sorprendió desde el principio del partido y terminó goleando por 4-0 a un Olimpia sin ideas, sin alma y cada vez mas lejos de la pelea del campeonato.

Agosto 10, 2025 05:57 p. m.
Guaraní.jfif

Guaraní se lució en el Este, goleó con buen fútbol a Olimpia por 4-0.

APF

Olimpia, que tuvo un arranque prometedor en el Este del país, ante Guaraní por la fecha 7 del torneo Clausura, se fue apagando y terminó cayendo por goleada 4-0.

De arranque, el juego fue muy favorable para el equipo de Ramón Díaz, sin embargo con el correr de los minutos el Aborigen fue creciendo en volumen de juego hasta conseguir la apertura del marcador. Derlis Rodríguez fue el autor del primer tanto cuando corrían 10'.

El Decano sintió el golpe y salió a buscar la paridad, sin embargo se encontró con la réplica del Legendario, en esta ocasión por intermedio Alcides Barbotte que a los 26', gracias a certero golpe de cabeza, proveniente de un tiro de esquina, dejó sin chances al portero Lucas Verza.

SEGUNDO TIEMPO

En la complementaria, ya con varios cambios en el Franjeado, la consigna era revertir el marcador en contra. Las acciones fueron parejas con Olimpia levemente superior buscando por todos los medios llegar a vencer al buen portero Aldo Pérez que agigantó su figura con cada tapada.

Pero a los 74' volvió a aparecer la magia de Derlis Rodríguez que realizó una habilitación magistral a Alcides Benítez para que éste, con pirueta incluida, marque el tercer gol.

Para coronar una tarde perfecta en Ciudad del Este, el ecuatoriano Jhon Sánchez a los 87 minutos le puso la cereza a la torta con un señor gol para poner el resultado goleador con un Olimpia cada vez más lejos del líder Cerro Porteño, con un equipo que no convence.

Olimpia Guaraní APF
