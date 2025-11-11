10 nov. 2025
Torneo Clausura

Nacional gana y asegura el cupo internacional

Nacional se impuso a Atlético Tembetary por 2-0, en compromiso disputado en Villa Elisa, para asegurar su cupo a la Copa Sudamericana de la próxima temporada.

Noviembre 10, 2025 09:38 p. m.
Nacional jugará la Sudamericana 2026.

Foto: APF.

Tras una primera parte en donde el Albo insistió en ofensiva, en el inicio de la complementaria encontró el camino del triunfo, con una buena definición de Juan Fernando Alfaro, que adelantó a su equipo al minuto 54.

Con la ventaja, Nacional tomó el control total de las acciones, sentenciando el juego con otra acción de Richard Prieto (77’), tras una buena asociación en el ataque.

Nacional cumplió para cerrar la temporada con un premio de clasificación, en un año en donde por momento tomó cierto protagonismo, pero cayendo en momentos claves.

Para el representativo de Barrio Obrero será su décima participación en la Sudamericana, que sumando Libertadores (en donde fue finalista en el 2014), alcanzará su torneo número 21 del plano internacional.

Nacional Tembetary Torneo Clausura
