20 nov. 2025
Torneo Clausura

Terminó la pausa y arranca la fecha 21

Después de una breve pausa en el torneo Clausura 2025, hoy arranca una nueva fecha que puede ser determinante para la consagración, que se podía concretar el domingo. En la antesala, este jueves, se disputarán dos partidos.

Noviembre 20, 2025 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Ameliano 2 de Mayo

Ameliano visita a Nacional

Foto: Gentileza - APF

El primero de los juegos se jugará en el estadio Martín Torres en Santísima Trinidad entre Trinidense vs. Atlético Tembetary, desde las 17:00.

El Triqui, en la jornada anterior, igualó sin goles ante Cerro Porteño, en cancha de Libertad. Mientras que el cuadro rojiverde en la fecha 20 experimentó la derrota 2-0 ante Nacional. Recordemos que Tembetary ya se encuentra descendido.

En el historial de Primera División, Trinidense y Tembetary se han enfrentado en tres ocasiones. Empataron en dos oportunidades y el Rojiverde ganó un partido.

EN BARRIO OBRERO. El segundo lance será entre Nacional y Ameliano en el estadio Arsenio Erico, a las 19:30. Los puntos en juego son vitales para el equipo de la V Azulada atendiendo que la mala campaña realizada en esta temporada lo deja en una situación complicada en el promedio para el 2026.

Si nos referimos a los resultados inmediatos, la Academia viene de superar por 2-0 a Tembetary en encuentro disputado en la ciudad de Villa Elisa, en el estadio Luis A. Giagni.

El equipo de Roberto Nanni, por su parte, en la jornada anterior cayó por 3-2 en condición de local contra el Sportivo 2 de Mayo.

En el 2025, la Academia y la V Azulada disputaron tres partidos entre sí. El equipo de Ameliano se impuso en las tres presentaciones.

Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
