Terminó la pausa y arranca la fecha 21

El primero de los juegos se jugará en el estadio Martín Torres en Santísima Trinidad entre Trinidense vs. Atlético Tembetary, desde las 17:00.

El Triqui, en la jornada anterior, igualó sin goles ante Cerro Porteño, en cancha de Libertad. Mientras que el cuadro rojiverde en la fecha 20 experimentó la derrota 2-0 ante Nacional. Recordemos que Tembetary ya se encuentra descendido.

En el historial de Primera División, Trinidense y Tembetary se han enfrentado en tres ocasiones. Empataron en dos oportunidades y el Rojiverde ganó un partido.

EN BARRIO OBRERO. El segundo lance será entre Nacional y Ameliano en el estadio Arsenio Erico, a las 19:30. Los puntos en juego son vitales para el equipo de la V Azulada atendiendo que la mala campaña realizada en esta temporada lo deja en una situación complicada en el promedio para el 2026.

Si nos referimos a los resultados inmediatos, la Academia viene de superar por 2-0 a Tembetary en encuentro disputado en la ciudad de Villa Elisa, en el estadio Luis A. Giagni.

El equipo de Roberto Nanni, por su parte, en la jornada anterior cayó por 3-2 en condición de local contra el Sportivo 2 de Mayo.

En el 2025, la Academia y la V Azulada disputaron tres partidos entre sí. El equipo de Ameliano se impuso en las tres presentaciones.