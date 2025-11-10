Apuntando a la Sudamericana

Los duelos entre Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo (17:00) y Atlético Tembetary vs. Nacional (19:30), tienen importancia de cara a la próxima temporada, ya que los de la V azulada y los de Barrio Obrero pugnan por cupos a la Sudamericana.

El duelo entre Ameliano y el 2 de Mayo será en la Fortaleza de Pikysyry de Villeta y será arbitrado por Carlos Paul Benítez. Asistentes: Esteban Testta y José Mercado. VAR: Zulma Quiñónez.

Ameliano está obligado a ganar en lo que queda de competencia si quiere pugnar hasta el final por el cupo copero, por lo que el duelo de hoy es clave y no tiene margen para el error.

A su vez, el choque entre el Trico y el Albiverde se juega en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. VAR: Juan Benítez.

Nacional, que quedó eliminado en semifinales de la Copa Paraguay, apuesta todo en este juego ya que con un resultado positivo, prácticamente quedará con la posibilidad de adjudicarse la clasificación a la Suda 2026.

53 puntos suma Nacional y está en puesto de clasificación a la Suda. Ameliano tiene 47 unidades en la general.