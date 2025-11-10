10 nov. 2025
Torneo Clausura

Apuntando a la Sudamericana

Con dos compromisos se cierra este lunes la antepenúltima fecha (ronda 20) del torneo Clausura 2025.

Noviembre 10, 2025 08:57 a. m. • 
Por Redacción D10
GzECi5-XgAATb5t.jpg

Ameliano y 2 de Mayo se verán las caras en Villeta.

@CopadePrimera

Los duelos entre Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo (17:00) y Atlético Tembetary vs. Nacional (19:30), tienen importancia de cara a la próxima temporada, ya que los de la V azulada y los de Barrio Obrero pugnan por cupos a la Sudamericana.

El duelo entre Ameliano y el 2 de Mayo será en la Fortaleza de Pikysyry de Villeta y será arbitrado por Carlos Paul Benítez. Asistentes: Esteban Testta y José Mercado. VAR: Zulma Quiñónez.

Ameliano está obligado a ganar en lo que queda de competencia si quiere pugnar hasta el final por el cupo copero, por lo que el duelo de hoy es clave y no tiene margen para el error.

A su vez, el choque entre el Trico y el Albiverde se juega en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. VAR: Juan Benítez.

Nacional, que quedó eliminado en semifinales de la Copa Paraguay, apuesta todo en este juego ya que con un resultado positivo, prácticamente quedará con la posibilidad de adjudicarse la clasificación a la Suda 2026.

53 puntos suma Nacional y está en puesto de clasificación a la Suda. Ameliano tiene 47 unidades en la general.

2 de Mayo Ameliano Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20251108_075956.jpg
Torneo Clausura
Olimpia buscará asegurar la Sudamericana
Olimpia recibe a General Caballero de JLM en busca del triunfo que le permita asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
Noviembre 08, 2025 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
G5MD88fXEAA2AKb.jpg
Torneo Clausura
Venció Luqueño en entretenido juego
Sportivo Luqueño se impuso por 3 a 2 al Deportivo Recoleta luego de ir en desventaja.
Noviembre 07, 2025 08:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G4SbWA9WgAAh89H.jpeg
Torneo Clausura
Para mejorar el promedio 2026
Noviembre 07, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
guaraní 2 de mayo_64040453.jpg
Torneo Clausura
Todas las fichas en el Clausura
Noviembre 07, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250131-WA0122.jpg
Torneo Clausura
Cambio de escenario para el juego entre Trinidense y Cerro Porteño
El compromiso que está programado para el domingo 9 de noviembre, a las 18:00, se disputará en La Huerta del Club Libertad.
Noviembre 03, 2025 05:52 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-02 at 10.13.22 PM.jpeg
Torneo Clausura
Simultaneidad en la fecha 20
El Consejo Divisional Profesional programó la antepenúltima jornada del torneo Clausura 2025.
Noviembre 03, 2025 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más