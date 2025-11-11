11 nov. 2025
Torneo Clausura

Pódcast: La penúltima, más candente que nunca

El líder Cerro Porteño tiene la visita de Libertad y Guaraní deberá ir a Mallorquín. La penúltima fecha del Clausura podría ser decisiva. En Hora Deportiva analizamos lo que se viene.

Noviembre 11, 2025 11:04 a. m. • 
Por Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png

La fecha 21 del torneo Clausura estará que arde.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este tercer episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el presente de Cerro Porteño.

La penúltima fecha del torneo Clausura estará que arde. Cerro Porteño recibirá en La Nueva Olla a Libertad y Guaraní deberá ir a Juan León Mallorquín para medir a General Caballero. Una fecha que podría ser decisiva.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Redacción D10
