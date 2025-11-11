Pódcast: La penúltima, más candente que nunca

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este tercer episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el presente de Cerro Porteño.

La penúltima fecha del torneo Clausura estará que arde. Cerro Porteño recibirá en La Nueva Olla a Libertad y Guaraní deberá ir a Juan León Mallorquín para medir a General Caballero. Una fecha que podría ser decisiva.

