Así se jugará la penúltima fecha

Todo listo y preparado para la definición del torneo Clausura 2025. Este miércoles el Consejo Divisional Profesional de la APF resolvió la programación de la jornada 21, la penúltima del campeonato.

La misma comenzará a tener acción desde el jueves 20 de noviembre, pero la atención se centrará en los lances que animarán Cerro Porteño y Guaraní, ante Libertad y General Caballero, respectivamente. Los duelos de definición se disputarán de forma simultánea el domingo 23 de noviembre a las 18.00.

LA NUEVA OLLA. En el programa se fijó al estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero como sede del encuentro entre el Ciclón y el Guma, aunque está pendiente una revisión de seguridad atendiendo a que en el mismo se lleva adelante un montaje de estructuras para albergar una serie de conciertos.

LA PROGRAMACIÓN.