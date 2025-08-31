Guaraní aplasta y es el único líder del Clausura

Guaraní no pestañeó para ganarle a General Caballero por 4-0, erigiéndose en el gran ganador de la fecha 10 del Clausura, pues es el único líder mostrando por primera vez en el año que es capaz de aprovechar los tropiezos ajenos para ubicarse en lo más alto.

El equipo dirigido por Víctor Bernay fue criterioso para aprovechar cada jugada que tuvo a su favor, con sus extremos ganando por las bandas.

Además, la ventaja aborigen tuvo mucho que ver con su oportunismo para abrir el marcador tempranamente. Alcides Barbotte dio un cabezazo exacto en el primer palo trasun córner para anotar el primero.

En una de esas en que Guaraní se impuso en la banda derecha, un centro caído al centro del área fue capitalizado por Derlis Rodríguez, uno de los elementos con nivel alto en el onceno legendario desde hace varias fechas. Él mismo anotó el segundo de penal.

El cuarto fue del ingresado Richard Torales.