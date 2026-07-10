Guaraní, entre idas y venidas, enfocado en el Clausura

Emilio Daher, presidente de Guaraní, se refirió a las movidas que sufrió el plantel para encarar el segundo semestre del 2026, en el cual la misión será mejorar la floja imagen dejada en el Torneo Apertura.

Si bien el titular aurinegro menciono que serán 14 las bajas, ya sea por finalización de contrato o por préstamo, en realidad son 15. “Van a ser probablemente siete contrataciones además de los retornos, que son cinco. Estamos incorporando 12 futbolistas”, acotó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande dijo que “de bajas hemos dado 14. Hay algunas bajas que no son ‘bajas’, son jugadores que van a préstamo a otros clubes”. Los futbolistas que salen en condición de préstamo son Luis Aimar, Bruno Díaz, José Centurión, José Sosa, Alcides Domínguez y Javier Velázquez.

En medio de esto, señaló que en las salidas figuran Sebastián Zaracho, Richard Torales, Agustín Manzur, Jhon Jairo Sánchez, Cesar Miño, Marcos Gómez, Derlis Rodríguez, Mariano Ramos, y Marino Arzamendia.

De las caras nuevas, el presidente Emilio Daher mencionó que en la lista de altas están “Antonino Martínez, Juan García, Jonathan Espínola y Tiago Romero” y “por el momento se agrega Maximiliano Añasco”.

“Firmaremos seguramente esta tarde y es probable que haya una incorporación más. También tenemos retornos importantes: Víctor Céspedes, Rene Rodríguez, Pedro González. Volvió Paul Riveros y Tobías Jara”, detalló.

De Maximiliano Añasco apuntó que es “un extremo izquierdo y también juega de enganche. Es un 10 que puede jugar poas las bandas. Es un jugador muy versátil. Fue evaluado por el cuerpo técnico y por el departamento de scouting”.

Con relación al estadio aurinegro, Emlio Daher recordó que apuntan al 2027: “Ojalá que para octubre del año que viene podamos tener nuestro estadio en condiciones. Estamos trabajando intensamente para eso”.