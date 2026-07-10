Maximiliano Añasco es nuevo jugador de Guaraní

"¡Bienvenido, Maxi! Maximiliano Añasco, extremo de 25 años, es nuevo jugador de nuestro Club. ¡Bienvenido al primer bicampeón invicto!”, publicó la institución al anunciar la incorporación del atacante.

⚡️ ¡Bienvenido, Maxi!



Maximiliano Añasco, extremo de 25 años, es nuevo jugador de nuestro Club. ¡Bienvenido al primer bi-campeón invicto! #VamosLegendario🟡⚫️ pic.twitter.com/JxHhI2VwaT — Club Guarani (@ClubGuarani) July 10, 2026

Con la llegada de Añasco, el equipo busca potenciar su sector ofensivo de cara a los desafíos de la temporada, sumando velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas.

El flamante refuerzo ya se pondrá a disposición del cuerpo técnico para iniciar los trabajos junto al plantel y buscar ganarse un lugar en el equipo.

Este viernes, el presidente Emilio Daher había destacado las cualidades del uruguayo de 25 años, que últimamente defendió los colores del Cerro Largo charrúa.