Maximiliano Añasco es nuevo jugador de Guaraní
El mercado de pases continúa moviéndose y un nuevo futbolista se suma a uno de los protagonistas del fútbol paraguayo. El extremo Maximiliano Añasco, de 25 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club, que le dio la bienvenida con un mensaje en sus redes sociales.
"¡Bienvenido, Maxi! Maximiliano Añasco, extremo de 25 años, es nuevo jugador de nuestro Club. ¡Bienvenido al primer bicampeón invicto!”, publicó la institución al anunciar la incorporación del atacante.
⚡️ ¡Bienvenido, Maxi!— Club Guarani (@ClubGuarani) July 10, 2026
Maximiliano Añasco, extremo de 25 años, es nuevo jugador de nuestro Club. ¡Bienvenido al primer bi-campeón invicto! #VamosLegendario🟡⚫️ pic.twitter.com/JxHhI2VwaT
Con la llegada de Añasco, el equipo busca potenciar su sector ofensivo de cara a los desafíos de la temporada, sumando velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas.
El flamante refuerzo ya se pondrá a disposición del cuerpo técnico para iniciar los trabajos junto al plantel y buscar ganarse un lugar en el equipo.
Este viernes, el presidente Emilio Daher había destacado las cualidades del uruguayo de 25 años, que últimamente defendió los colores del Cerro Largo charrúa.