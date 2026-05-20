El desafío canadiense de Joshua Duerksen: “Vamos a dejar todo”

El piloto paraguayo Joshua Duerksen ya palpita un nuevo desafío en la temporada del Campeonato de Fórmula 2, esta vez en el tradicional circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde competirá este fin de semana representando al equipo Invicta Racing.

El joven corredor paraguayo compartió en sus redes sociales toda su expectativa de cara a esta nueva fecha del campeonato y dejó un mensaje cargado de ilusión: “Primera vez en Canadá. Vamos a dejar todo para que sea nuestra semana”.

Duerksen afrontará una cita especial, ya que será su estreno absoluto en suelo canadiense dentro de la Fórmula 2, categoría en la que continúa sumando experiencia y consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo sudamericano.

Horarios para el finde en Canada 🍁👊🏼 pic.twitter.com/kOmI6FDTWE — Joshua Dürksen 🇵🇾 (@JoshuaDuerksen1) May 20, 2026

Además del mensaje, el piloto publicó el cronograma oficial de actividades para la ronda de Montreal. La acción comenzará este viernes 22 de mayo con la práctica libre desde las 11:05 de Paraguay y posteriormente se disputará la clasificación a partir de las 15:00.

El sábado 23 de mayo será el turno de la carrera sprint, prevista para las 15:00 de Paraguay, mientras que la prueba principal, la feature race, se correrá el domingo 24 desde las 13:05.

Joshua buscará seguir creciendo en una temporada exigente y continuar dejando la bandera paraguaya en lo más alto dentro de una de las categorías más importantes del automovilismo mundial, antesala directa de la Fórmula 1.