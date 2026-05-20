20 may. 2026
Automovilismo

El desafío canadiense de Joshua Duerksen: “Vamos a dejar todo”

El piloto paraguayo Joshua Duerksen de Fórmula 2 llega al circuito de Montreal con entusiasmo y el objetivo de ser protagonista en una nueva fecha del calendario.

Mayo 20, 2026 04:54 p. m.
jjoshua.jfif

Joshua Duerksen, piloto paraguayo de Fórmula 2.

Foto: Gentileza.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen ya palpita un nuevo desafío en la temporada del Campeonato de Fórmula 2, esta vez en el tradicional circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde competirá este fin de semana representando al equipo Invicta Racing.

El joven corredor paraguayo compartió en sus redes sociales toda su expectativa de cara a esta nueva fecha del campeonato y dejó un mensaje cargado de ilusión: “Primera vez en Canadá. Vamos a dejar todo para que sea nuestra semana”.

Duerksen afrontará una cita especial, ya que será su estreno absoluto en suelo canadiense dentro de la Fórmula 2, categoría en la que continúa sumando experiencia y consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo sudamericano.

Además del mensaje, el piloto publicó el cronograma oficial de actividades para la ronda de Montreal. La acción comenzará este viernes 22 de mayo con la práctica libre desde las 11:05 de Paraguay y posteriormente se disputará la clasificación a partir de las 15:00.

El sábado 23 de mayo será el turno de la carrera sprint, prevista para las 15:00 de Paraguay, mientras que la prueba principal, la feature race, se correrá el domingo 24 desde las 13:05.

Joshua buscará seguir creciendo en una temporada exigente y continuar dejando la bandera paraguaya en lo más alto dentro de una de las categorías más importantes del automovilismo mundial, antesala directa de la Fórmula 1.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Montreal
Más contenido de esta sección
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen volvió a sumar en el GP de Australia
Tras una penalización, el piloto paraguayo de Fórmula 2 finalizó en el 10° lugar la carrera principal desarrollada en el circuito de Australia y volvió a sumar de cara al campeonato
Marzo 08, 2026 09:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen completa el periodo de pruebas
El piloto paraguayo cerró la etapa de test con su nueva monoplaza con el Invicta Racing.
Febrero 19, 2026 05:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen con el tercer mejor tiempo en las pruebas en Barcelona
El piloto paraguayo participó del testeo de su nueva monoplaza, con el Invicta Racing con el que correrá esta temporada.
Febrero 17, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Circuit de Barcelona
Automovilismo
Barcelona renueva con la Fórmula Uno
El Circuit de Barcelona-Cataluña se mantendrá en el calendario de la Fórmula Uno hasta 2032 y albergará un gran premio en los años 2028, 2030 y 2032, alternándose con el circuito belga de Spa-Francorchamps, según han adelantado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.
Febrero 16, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Lando Norris
Automovilismo
Norris, el más rápido en Baréin
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, firmó el mejor tiempo (1:34.669) en la primera jornada de los segundos test de pretemporada de Fórmula Uno, en Baréin, superando por centésimas de segundo a Max Verstappen (1:34.798).
Febrero 11, 2026 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
McLaren
Automovilismo
McLaren presenta su nuevo MCL40
La escudería de Fórmula 1 McLaren, vigente campeón del mundial de pilotos y de constructores, presentó este lunes su nuevo coche para 2026, el MCL40, con el objetivo de revalidar el título, en un año en el que entra en vigor la nueva reglamentación.
Febrero 09, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más