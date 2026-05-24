24 may. 2026
Automovilismo

Gran remontada de Duerksen, que queda sin la recompensa merecida

El domingo se disputó la carrera principal de la Formula 2 en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. Joshua Duerksen protagonizó una remontada espectacular, pero quedó sin los puntos, producto de una sanción al finalizar la carrera.

Mayo 24, 2026 05:02 p. m.
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Joshua Duerksen no pudo este domingo.

Foto: Gentileza.

Luego de una lluvia en la mañana del domingo, la Formula 2 salió a una pista húmeda en Montréal para dar cierre a la fecha 3 del campeonato, con la carrera principal, donde Joshua Duerksen salía desde P9.

Una largada difícil y un coche de seguridad inoportuno, costaron caro al paraguayo, quien terminó cayendo hasta P18 luego de salir de boxes y cumplir con la parada obligatoria. A partir de ahí, llevó a cabo una gran recuperación, superando a rivales y esquivando incidentes para ganar posiciones.

Con garra guaraní y muy buen ritmo, fue adelantando puestos y terminó cruzando la meta en P4 bajo coche de seguridad, firmando una gran actuación. Una vez acabada la carrera, los comisarios decidieron penalizar a Duerksen con 10 segundos de sanción por un toque con un rival cuando estaba peleando por las posiciones de privilegio, lo cual acabó relegando al paraguayo a P12.

Así se cierra la tercera ronda del campeonato 2026 de la FIA Formula 2, que ahora dará inicio a la gira europea, volviendo al mítico circuito de Mónaco para la cuarta fecha, que se llevará a cabo desde el 4 al 7 de junio.

Joshua Duerksen Invicta Racing Fórmula 2
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