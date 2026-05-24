Gran remontada de Duerksen, que queda sin la recompensa merecida
El domingo se disputó la carrera principal de la Formula 2 en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. Joshua Duerksen protagonizó una remontada espectacular, pero quedó sin los puntos, producto de una sanción al finalizar la carrera.
Luego de una lluvia en la mañana del domingo, la Formula 2 salió a una pista húmeda en Montréal para dar cierre a la fecha 3 del campeonato, con la carrera principal, donde Joshua Duerksen salía desde P9.
Una largada difícil y un coche de seguridad inoportuno, costaron caro al paraguayo, quien terminó cayendo hasta P18 luego de salir de boxes y cumplir con la parada obligatoria. A partir de ahí, llevó a cabo una gran recuperación, superando a rivales y esquivando incidentes para ganar posiciones.
Con garra guaraní y muy buen ritmo, fue adelantando puestos y terminó cruzando la meta en P4 bajo coche de seguridad, firmando una gran actuación. Una vez acabada la carrera, los comisarios decidieron penalizar a Duerksen con 10 segundos de sanción por un toque con un rival cuando estaba peleando por las posiciones de privilegio, lo cual acabó relegando al paraguayo a P12.
Así se cierra la tercera ronda del campeonato 2026 de la FIA Formula 2, que ahora dará inicio a la gira europea, volviendo al mítico circuito de Mónaco para la cuarta fecha, que se llevará a cabo desde el 4 al 7 de junio.