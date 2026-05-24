Gran remontada de Duerksen, que queda sin la recompensa merecida

Luego de una lluvia en la mañana del domingo, la Formula 2 salió a una pista húmeda en Montréal para dar cierre a la fecha 3 del campeonato, con la carrera principal, donde Joshua Duerksen salía desde P9.

Una largada difícil y un coche de seguridad inoportuno, costaron caro al paraguayo, quien terminó cayendo hasta P18 luego de salir de boxes y cumplir con la parada obligatoria. A partir de ahí, llevó a cabo una gran recuperación, superando a rivales y esquivando incidentes para ganar posiciones.

Con garra guaraní y muy buen ritmo, fue adelantando puestos y terminó cruzando la meta en P4 bajo coche de seguridad, firmando una gran actuación. Una vez acabada la carrera, los comisarios decidieron penalizar a Duerksen con 10 segundos de sanción por un toque con un rival cuando estaba peleando por las posiciones de privilegio, lo cual acabó relegando al paraguayo a P12.

Así se cierra la tercera ronda del campeonato 2026 de la FIA Formula 2, que ahora dará inicio a la gira europea, volviendo al mítico circuito de Mónaco para la cuarta fecha, que se llevará a cabo desde el 4 al 7 de junio.