Fabrizio Zaldívar se quedó con el Rally del Guairá 2026

El piloto paraguayo Fabrizio Zaldívar se consagró ganador del Rally del Guairá 2026, en una competencia que reunió a lo mejor del automovilismo regional y que además fue válida por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur y la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Rally (CNR) de Paraguay.

A bordo de un Toyota GR Yaris Rally2 y navegado por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, Zaldívar logró imponerse tras una sólida actuación a lo largo de toda la carrera, mostrando consistencia, ritmo y regularidad en los tramos del departamento del Guairá.

El segundo lugar fue para Alejandro Galanti, quien mantuvo la presión hasta el final pero no logró recortar la diferencia necesaria para pelear por la victoria. En tanto, el podio lo completó Miguel Zaldívar, en una destacada actuación que dejó a la familia Zaldívar con doble presencia entre los tres mejores de la competencia.

Fantástica postal de la jornada de domingo en el Rally del Guairá. Foto: José Bogado - Última Hora

La carrera, que tuvo gran seguimiento del público durante todo el fin de semana, volvió a confirmar el nivel competitivo del rally paraguayo dentro del calendario sudamericano.

Tras cruzar la meta como ganador, Fabrizio Zaldívar expresó su satisfacción por el rendimiento mostrado: “Muy contento con el resultado, demostramos que tenemos un alto nivel”, señaló el vencedor, destacando además el trabajo del equipo y la preparación previa al evento.

Con este triunfo, Zaldívar refuerza su protagonismo en la temporada y deja en claro que será uno de los grandes nombres a seguir en lo que resta del campeonato.