15 mar. 2026
Automovilismo

La bandera paraguaya flamea en el Rally de Kenia

Diego Domínguez, Fabrizio Zaldívar y Andrea Lafarja subieron al podio en la tercera fecha del Mundial de Rally en la exigente competencia del Safari en Kenia.

Marzo 15, 2026 08:21 p. m.
lafoto.jpg

Andrea Lafarja hizo historia en Kenia.

La bandera tricolor sigue flameando en lo alto del mundo del automovilismo, esta vez con presencia paraguaya en el podio del exigente Rally Safari de Kenia correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally 2026.

Los pilotos Fabrizio Zaldívar, Diego Domínguez y Andrea Lafarja, subieron al podio en la competencia que tuvo cuatro días de recorrido, completando la travesía con destacada labor.

fau3.jpg

Fabrizio Zaldívar tuvo destacada actuación.

Zaldívar en compañía de Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del Raceseven, marcó el mejor tiempo de la categoría WRC2 en 4 de las 18 pruebas especiales que se corrieron, para alcanzar la segunda posición en la WCR2 Challenger, tercero en WCR2 y séptimo en la clasificación general.

A su vez Domínguez con Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team, también marcó el liderazgo en cuatro ocasiones para ser tercero en la WCR2 Challenger, quinto en la WCR2 y noveno en general.

diego2.jpg

Diego Domínguez, otro paraguayo que tuvo un brillante desempeño.

Por su parte Andrea Lafarja, al frente del Toyota GR Yaris Rally2, superó los problemas mecánicos para alcanzar la tercera posición de la categoría Máster.

En la categoría principal, la de los Rally1, tras los abandonos de Oliver Solberg, Sébastien Ogier y Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), el triunfo fue para el piloto Takamoto Katsuta, del Toyota Gazoo Racing, escoltado por el francés Adrien Fourmaux (Hyundai) y por el finlandés Sami Pajari (Toyota), que logró su primer triunfo en el WRC.

Rally Andrea Lafarja Diego Domínguez
Más contenido de esta sección
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen con el tercer mejor tiempo en las pruebas en Barcelona
El piloto paraguayo participó del testeo de su nueva monoplaza, con el Invicta Racing con el que correrá esta temporada.
Febrero 17, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Circuit de Barcelona
Automovilismo
Barcelona renueva con la Fórmula Uno
El Circuit de Barcelona-Cataluña se mantendrá en el calendario de la Fórmula Uno hasta 2032 y albergará un gran premio en los años 2028, 2030 y 2032, alternándose con el circuito belga de Spa-Francorchamps, según han adelantado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.
Febrero 16, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Lando Norris
Automovilismo
Norris, el más rápido en Baréin
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, firmó el mejor tiempo (1:34.669) en la primera jornada de los segundos test de pretemporada de Fórmula Uno, en Baréin, superando por centésimas de segundo a Max Verstappen (1:34.798).
Febrero 11, 2026 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
McLaren
Automovilismo
McLaren presenta su nuevo MCL40
La escudería de Fórmula 1 McLaren, vigente campeón del mundial de pilotos y de constructores, presentó este lunes su nuevo coche para 2026, el MCL40, con el objetivo de revalidar el título, en un año en el que entra en vigor la nueva reglamentación.
Febrero 09, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-29 at 09.46.28.jpeg
Automovilismo
Todo listo para el Campeonato Ovetense de Rally
La competencia motor combina tramos cronometrados en diferentes localidades y promete mucha adrenalina.
Enero 29, 2026 10:19 a. m.
 · 
Redacción D10
ferrari
Automovilismo
Ferrari presenta el SF-26 ante el reto del nuevo reglamento
La escudería Ferrari presentó este viernes en el circuito de Fiorano (Módena, norte) su nuevo monoplaza para la próxima temporada, el SF-26 con el que el inglés Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, luchará junto al monegasco Charles Leclerc por devolver a la escudería italiana a lo más alto de la categoría reina del motor, en una temporada marcada por el cambio de reglamento.
Enero 23, 2026 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más