La bandera paraguaya flamea en el Rally de Kenia

La bandera tricolor sigue flameando en lo alto del mundo del automovilismo, esta vez con presencia paraguaya en el podio del exigente Rally Safari de Kenia correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally 2026.

Los pilotos Fabrizio Zaldívar, Diego Domínguez y Andrea Lafarja, subieron al podio en la competencia que tuvo cuatro días de recorrido, completando la travesía con destacada labor.

Fabrizio Zaldívar tuvo destacada actuación.

Zaldívar en compañía de Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del Raceseven, marcó el mejor tiempo de la categoría WRC2 en 4 de las 18 pruebas especiales que se corrieron, para alcanzar la segunda posición en la WCR2 Challenger, tercero en WCR2 y séptimo en la clasificación general.

A su vez Domínguez con Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team, también marcó el liderazgo en cuatro ocasiones para ser tercero en la WCR2 Challenger, quinto en la WCR2 y noveno en general.

Diego Domínguez, otro paraguayo que tuvo un brillante desempeño.

Por su parte Andrea Lafarja, al frente del Toyota GR Yaris Rally2, superó los problemas mecánicos para alcanzar la tercera posición de la categoría Máster.

En la categoría principal, la de los Rally1, tras los abandonos de Oliver Solberg, Sébastien Ogier y Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), el triunfo fue para el piloto Takamoto Katsuta, del Toyota Gazoo Racing, escoltado por el francés Adrien Fourmaux (Hyundai) y por el finlandés Sami Pajari (Toyota), que logró su primer triunfo en el WRC.