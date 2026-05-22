Duerksen, optimista tras la clasificación en Canadá

El piloto paraguayo Joshua Duerksen analizó con serenidad su desempeño tras la clasificación disputada este viernes en el circuito Circuit Gilles Villeneuve, escenario de la tercera fecha de la temporada 2026 de la FIA Formula 2 Championship.

Más allá del resultado —que lo ubicó en la sexta posición (P6)— el paraguayo puso el foco en lo ajustada e impredecible que fue la sesión, marcada por múltiples interrupciones y condiciones cambiantes en pista.

“En general estoy conforme con el rendimiento. Fue una clasificación muy apretada con muy poca diferencia entre todos los pilotos y muy incidentada con las banderas rojas y accidentes”, expresó Duerksen, valorando el contexto en el que se desarrolló la qualy.

El piloto nacional reconoció que siempre busca ubicarse más adelante en la parrilla, aunque destacó que la posición conseguida lo mantiene en una zona competitiva de cara a las carreras del fin de semana.

“Claro que quisiera estar más adelante, pero creo que desde P6 podemos pelear buenos resultados”, añadió el paraguayo, mostrando confianza en su ritmo de carrera.

Duerksen también resaltó que el trazado canadiense suele ofrecer múltiples oportunidades de sobrepaso, lo que puede jugar a su favor tanto en la Sprint como en la carrera principal.

“Creo que la carrera ofrecerá muchas posibilidades de adelantamientos, lo cual va a proporcionar un muy buen espectáculo”, apuntó, anticipando un fin de semana movido en pista.

Finalmente, el piloto paraguayo incluso comparó lo que podría vivirse en Montreal con otras competencias recientes, augurando un espectáculo intenso para los fanáticos de la categoría. “Igual o mejor incluso que en Miami”, cerró, con optimismo de cara a lo que viene en Canadá.