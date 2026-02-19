Joshua Duerksen completa el periodo de pruebas

El piloto paraguayo Joshua Duerksen completó la etapa de pruebas antes del inicio de temporada 2026 en la Fórmula 2.

Joshua corrió en el tercer día de los test en el Circuito de Montmeló en Barcelona, para ir acostumbrándose a su nuevo monoplaza de Invicta Racing, cerrando en su último recorrido en el puesto 13.

En los primeros dos días, Joshua mostró lo mejor de su capacidad en el volante, al conseguir en el primer día el tercer mejor tiempo, mientras que en la segunda jornada se impuso en el recorrido.

La acción en la Fórmula 2 llega pronto, ya que desde el 6 al 8 de marzo habrá carrera en Melbourne, Australia con la jornada 1.

Joshua se estrena con nueva escudería, el Invicta Racing, campeón en el 2025.