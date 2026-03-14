Antonelli saldrá en la ‘pole’ en el GP de China

El joven piloto cubrió los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un minuto, 32 segundos y 64 milésimas, aventajando a su compañero de equipo y vigente líder de la clasificación, el británico George Russell, en dos décimas (+0,222).

En la segunda fila de la parrilla estarán mañana los dos pilotos de Ferrari: el británico Lewis Hamilton (3º) y el monegasco Charles Leclerc (4º).

En la tercera hilera figurarán los conductores de McLaren, el australiano Oscar Piastri (5º) y el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (6º), mientras que el francés Pierre Gasly (Alpine, 7º) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull, 8º) partirán desde la cuarta.

Los peores tiempos de la Q3 fueron para el galo Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas), por lo que arrancarán la carrera de mañana desde el quinto grupo.

Por detrás de ellos, los eliminados en la segunda ronda (Q2): el alemán Nico Hülkenberg (Audi, 11º), el argentino Franco Colapinto (Alpine, 12º), el francés Esteban Ocon (Haas, 13º), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 14º), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls, 15º) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi, 16º).

Y, por último, los pilotos que habían quedado excluidos en la primera fase de la clasificación (Q1): el español Carlos Sainz (Williams, 17º), el tailandés Alexander Albon (Williams, 18º), el español Fernando Alonso (Aston Martin, 19º), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac, 20º), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin, 21º) y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac, 22º).

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró esta mañana con victoria para Russell.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 15.00 hora local (07.00 GMT), cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.