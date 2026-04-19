Un muerto y dos heridos tras vuelco de Didier Arias

El piloto compatriota Didier Arias, junto con Héctor Peki Nunes vivieron este domingo una jornada negra en la que la tragedia se hizo presente mientras estaban compitiendo en el Rally de Mina Clavero en Argentina, segunda jornada del campeonato del vecino país.

El paraguayo, a bordo de un Volkswagen Polo, perdió el control en una zona pedregosa y volcó, yendo directamente a una zona en donde se encontraban varios espectadores. Los compatriotas resultaron sin lesiones, pero la parte negativa es que un hombre falleció, mientras que una mujer y una niña resultaron con lesiones.

La organización de la carrera activó inmediatamente los protocolos de seguridad y la carrera fue suspendida. Según el comunicado compartido por la organización, se encuentran realizando las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso, así como da un apoyo a las familias y allegados de la persona fallecida.

“La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y los seres queridos”, cierra el documento compartido a los medios.