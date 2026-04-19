19 abr. 2026
Automovilismo

Un muerto y dos heridos tras vuelco de Didier Arias

VIDEO. El piloto paraguayo Didier Arias protagonizó un accidente con derivación fatal durante una competencia en Argentina.

Abril 19, 2026 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
arias.jpg

Así quedó el vehículo del piloto paraguayo.

Foto: Gentileza

El piloto compatriota Didier Arias, junto con Héctor Peki Nunes vivieron este domingo una jornada negra en la que la tragedia se hizo presente mientras estaban compitiendo en el Rally de Mina Clavero en Argentina, segunda jornada del campeonato del vecino país.

El paraguayo, a bordo de un Volkswagen Polo, perdió el control en una zona pedregosa y volcó, yendo directamente a una zona en donde se encontraban varios espectadores. Los compatriotas resultaron sin lesiones, pero la parte negativa es que un hombre falleció, mientras que una mujer y una niña resultaron con lesiones.

La organización de la carrera activó inmediatamente los protocolos de seguridad y la carrera fue suspendida. Según el comunicado compartido por la organización, se encuentran realizando las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso, así como da un apoyo a las familias y allegados de la persona fallecida.

“La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y los seres queridos”, cierra el documento compartido a los medios.

Automovilismo Rally Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen completa el periodo de pruebas
El piloto paraguayo cerró la etapa de test con su nueva monoplaza con el Invicta Racing.
Febrero 19, 2026 05:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen con el tercer mejor tiempo en las pruebas en Barcelona
El piloto paraguayo participó del testeo de su nueva monoplaza, con el Invicta Racing con el que correrá esta temporada.
Febrero 17, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Circuit de Barcelona
Automovilismo
Barcelona renueva con la Fórmula Uno
El Circuit de Barcelona-Cataluña se mantendrá en el calendario de la Fórmula Uno hasta 2032 y albergará un gran premio en los años 2028, 2030 y 2032, alternándose con el circuito belga de Spa-Francorchamps, según han adelantado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.
Febrero 16, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Lando Norris
Automovilismo
Norris, el más rápido en Baréin
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, firmó el mejor tiempo (1:34.669) en la primera jornada de los segundos test de pretemporada de Fórmula Uno, en Baréin, superando por centésimas de segundo a Max Verstappen (1:34.798).
Febrero 11, 2026 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
McLaren
Automovilismo
McLaren presenta su nuevo MCL40
La escudería de Fórmula 1 McLaren, vigente campeón del mundial de pilotos y de constructores, presentó este lunes su nuevo coche para 2026, el MCL40, con el objetivo de revalidar el título, en un año en el que entra en vigor la nueva reglamentación.
Febrero 09, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-29 at 09.46.28.jpeg
Automovilismo
Todo listo para el Campeonato Ovetense de Rally
La competencia motor combina tramos cronometrados en diferentes localidades y promete mucha adrenalina.
Enero 29, 2026 10:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más