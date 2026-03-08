Russell desinfla la ‘rebeldía’ de Ferrari

En el otro extremo de carrera, el madrileño Carlos Sainz sufrió de lo lindo con su Williams, pasando hasta tres veces por boxes para poder gobernar su monoplaza ante los problemas de fiabilidad, terminando así 15º, mientras que el asturiano Fernando Alonso, tras un amago de abandono en la décimo quinta vuelta, saltó de nuevo a pista para hacer un ‘mini-test’ con el Aston Martin antes de retirarse definitivamente. Pese a ello, el ovetense se permitió el lujo de otorgar un pequeño guiño de su particular magisterio colándose en la décima posición en la salida, ilusionando por momentos ante la fragilidad de su coche.

El brasileño Gabriel Bortoleto fue una de las gratas sorpresas de la jornada con su Audi, concluyendo noveno, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó a meta en la 14ª plaza y el mexicano Checo Pérez (Cadillac) finalizó 16º.

La cruz de la jornada la ejemplificaron tanto los McLaren, con Oscar Piastri abandonando antes incluso de tomar la salida y Lando Norris sufriendo en la quinta plaza con el acoso continuo de Max Verstappen, otro de los damnificados en Australia que al menos pudo sacar el orgullo, ya que su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, fue otro de los pilotos que tuvo que abandonar sobre la superficie oceánica.

El panorama de la nueva Fórmula 1 que acaba de arrancar deja las primeras e interesantes conclusiones: los adelantamientos se multiplican, especialmente en el primer tramo de carrera; el escenario que dibujan las baterías y los ahorros de energía suponen una auténtica lotería en los duelos particulares y el modo supervivencia vuelve a tomar protagonismo en el gran circo de las cuatro ruedas.

Ya desde las vueltas de calentamiento saltaba la primera sorpresa del día, cuando el héroe local, Oscar Piastri se tuvo que retirar tras pisar con la rueda trasera uno de los pianos del circuito y chocar contra los protectores.

Y en la salida, con todos los cambios estipulados para la presente temporada, se despertaban las incógnitas. La primera la despejó Charles Leclerc que, saliendo en la cuarta plaza, evidenció que los Ferrari van como un misil en las salidas, colocándose líder desde la primera vuelta mientras que Hamilton se ubicaba tercero.

El Mercedes de Russell apenas podía aguantar la segunda plaza, Antonelli se descolgaba sexto y Lindbland sorprendía con la cuarta plaza inicial superando incluso a Lando Norris, quinto en los primeros virajes.

Por su parte, Fernando Alonso apuraba su habitual ‘milagro’ tras apagarse las luces de arranque y alcanzaba la décima plaza, algo inaudito para todos los problemas que arrastra su Aston Martin con la unidad de potencia, mientras que Carlos Sainz arrancaba décimosegundo.

A partir de ahí, y con el nuevo axioma del ahorro de energía, Leclerc y Russell no dejaban de adelantarse vuelta tras vuelta mientras Hamilton trataba de hacer la goma entre ellos, un escenario atípico para lo que estaban acostumbrados los pilotos en los últimos años.

De hecho, en un adelanto errático de George sobre el monegasco permitió a Hamilton engancharse de lleno a los dos líderes de carrera en la novena vuelta, a la vez que Antonelli recuperaba la cuarta posición y acortaba distancias.

En paralelo, la zona intermedia se volvía un avispero y Alonso no dejaba de perder posiciones con el consabido hándicap del motor, pasando de la 10ª a la 16ª posición mientras Sainz era 14º.

Ya en la vuelta 12, Hadjar sufrió una avería en su bólido en una de las rectas, abandonando la carrera y produciendo el primer Virtual Safety Car del campeonato, a la vez que el argentino Franco Colapinto era sancionado con un ‘pit and go’ tras comprobar dirección de carrera que se había saltado la salida.

Casi todos los pilotos pasaron por boxes menos los Ferrari así como Verstappen, que quisieron ir a contracorriente en la estrategia ante los continuos incidentes en pista. De hecho, tres giros después, tras lo abandonos de Hulkenberg y Hadjar -sin obviar la marcha previa de Piastri-, parecía Alonso ser el siguiente, cuyo monoplaza no daba más de sí tras 15 vueltas.

Sin embargo, el ovetense volvería a salir a pista varios minutos después -ya en el giro 26-, obsesionado con conocer mejor su ingobernable Aston Martin, pensando más en el siguiente Gran Premio de China, aunque estuviera a diez vueltas de distancia con respecto al penúltimo de la carrera, en este caso su compañero Lance Stroll.

Ya en la 18, llegó el incidente de Valtteri Bottas, siendo el siguiente en retirarse con su Cadillac y provocando el segundo Virtual Safety Car. En esta improvisada ventana la aprovecharon varios pilotos para ir a boxes. Los Mercedes se mantenían todavía en la segunda línea y Verstappen -ya sexto- continuaba su particular remontada en tierra de nadie después de superar a un más que ‘rebelde’ Lindblad.

Leclerc acabaría pasando por boxes en la vuelta 25, tomando el testigo en cabeza un Hamilton que hacía mucho tiempo que no se veía en una situación así, con Russell detrás y Antonelli ya lejos. No obstante, el británico, al que también le urgía cambiar neumáticos, vio como su compatriota le adelantaba antes de hacer su parada.

El monegasco, mientras, se reenganchaba a la carrera en la tercera posición justo delante de Lewis y Norris sobrevivía a duras penas en la quinta plaza mientras hacía cuentas con el ritmo agresivo de Verstappen, que poco a poco iba limando las diferencias.

En pleno ecuador de carrera, una pieza de fibra de carbono del Cadillac de Checo Pérez provocó el tercer -y efímero- Virtual Safety Car, instante en el que Lando Norris tomaba camino para boxes

Ya en la vuelta 35 finalizó el particular test de Alonso con su coche, acompañándole Stroll en el garaje que, sin embargo, realizaría su propio ensayo poco después, a la vista del complejo panorama en el que se encuentra la escudería de Silverstone.

Mientras se multiplicaban las batallas en la zona anónima de carrera, el brasileño Gabriel Bortoleto se mantenía noveno con su sorprendente Audi, quedando el argentino Franco Colapinto aguantando los arreones del madrileño Carlos Sainz por la 14ª plaza al mismo tiempo que el mexicano Sergio Pérez cerraba la lista de supervivientes en Albert Park.

A falta de diez giros, los Mercedes tomaban tierra de por medio sobre los Ferrari, capitalizándose la guerra en la parte alta entre Norris y Verstappen, donde ‘Mad Max’ no dejaba de afilar la distancia sobre el británico, acoplándose literalmente a su estela. Por detrás, Sainz enfilaba boxes por tercera vez, en esta ocasión para cambiar el alerón delantero, dando un respiro a Colapinto que ya parecía anclado en su posición.

La vertiginosa intensidad de los primeros tramos de carrera se desinfló en las últimas vueltas como el suflé, quedando el desenlace algo más descafeinado. A Verstapppen le faltaba el último aliento para adelantar a Norris, el único aliciente que quedaba en carrera, mientras Russell enfilaba eufórico la línea de meta con el triunfo y el doblete de Mercedes en el bolsillo.