Joshua Duerksen volvió a sumar en el GP de Australia

Tras una penalización, el piloto paraguayo de Fórmula 2 finalizó en el 10° lugar la carrera principal desarrollada en el circuito de Australia y volvió a sumar de cara al campeonato

Joshua Duerksen logró sumar un punto en la carrera principal del Gran Premio de Australia después de un comienzo complicado. El piloto guaraní fue penalizado con cinco segundos debido a una salida en falso por lo que finalmente acabó en el 10° lugar en el circuito Albert Park.

Con este punto, más los 10 conseguidos por la victoria en la sprint un día antes, el ahora conductor del equipo de Invicta Racing, cuenta con 11 unidades en el campeonato mundial de Fórmula 2.

Tras su largada, el paraguayo, que partió noveno, llegó a perder varias posiciones. No obstante, recuperó algunos lugares para acabar en el P8 antes de ser penalizado en una carrera que fue ganada por el búlgaro Nikola Dimitrov. La siguiente jornada está marcada del 10 al 12 de abril, en el Gran Premio de Baréin.

