21 jul 2026
Fútbol Femenino

Dos empates ponen fin a la jornada 13

En el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande culminó ayer la fecha 13 del Campeonato Anual Femenino con dos empates.

Julio 21, 2026 07:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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Parejo. Cerro Porteño y San Lorenzo empataron 2-2.

En primer turno, en horario matutino, Recoleta FC y Rubio Ñu no lograron hacerse daño e igualaron a un gol por lado, mientras que, en el encuentro de la tarde, Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo igualaron por el marcador de 2-2.

Mañana se disputarán dos partidos de regularización, correspondientes a la primera fecha: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño desde las 12:45 y Olimpia vs. Guaraní desde las 14:45, ambos en el estadio Óscar Hugo Sosa.

El equipo franjeado marcha como único líder del certamen en el fútbol femenino, con 34 unidades, seguido de Cerro Porteño, con 31. En la tercera posición aparece Nacional-Humaitá con 26.

Fútbol Femenino Fútbol paraguayo
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