Gómez y Sosa marcan en goleada del Palmeiras

Palmeiras logró este miércoles su primer triunfo en el Campeonato Brasileño 2026 con una manita ante el Vitória (5-1), mientras que Flamengo no pasó del empate 1-1 en casa ante Internacional y Botafogo cayó en Porto Alegre y perdió el liderato.

Murilo, el paraguayo Gustavo Gómez y Maurício solventaron para Palmeiras en la primera mitad del partido, correspondiente a la segunda jornada del Brasileirão.

Vitória recortó en el arranque de la segunda parte por medio de Dudu, pero Allan y el también paraguayo Ramón Sosa ampliaron la brecha después y sentenciaron.

De esta forma, el conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira sumó sus primeros tres puntos en esta edición de la Liga, después de empatar 2-2 contra el Atlético Mineiro del argentino Jorge Sampaoli.

También este miércoles, el Botafogo, que sorprendió en su estreno al atropellar al Cruzeiro (4-0), se vio superado por un Gremio que remontó un 1-2 en contra y acabó con un contundente 5-3 a favor.

El gran protagonista del duelo fue el delantero brasileño Carlos Vinícius, autor de tres de los cinco goles del cuadro de Porto Alegre. Tetê y Edenilson marcaron el cuarto y el quinto, respectivamente. Para el Botafogo anotaron Arthur Cabral y, por partida doble, Danilo.

La escuadra carioca cedió así el liderato, posición que ocupa ahora de manera provisional el Red Bull Bragantino, que este miércoles se impuso por la mínima al Atlético Mineiro gracias al solitario tanto de Gustavinho.

El proyecto de Sampaoli, que ha hecho un gran esfuerzo en este mercado de fichajes, sigue sin despegar en este 2026, tras haber alcanzado la final de la Copa Sudamericana el año pasado.

Por otro lado, Santos y São Paulo empataron 1-1 en Vila Belmiro, en una nueva edición de este clásico paulista.

Los dos clubes llegaban inmersos en sus particulares crisis y ninguno de ellos salió de ellas.

Con Neymar aún de baja, el Santos parecía levantar cabeza al filo del descanso, cuando Zé Rafael inauguró el marcador.

Pero el delantero argentino Jonathan Calleri, quien viene de un largo periodo de baja por lesión, rescató un punto para la escuadra de su compatriota Hernán Crespo en el minuto 66.

Antes, Flamengo pinchó en casa ante Internacional, que rascó un empate con sabor a victoria en el Maracaná (1-1).

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta salvó al ‘Fla’ con un gol de penalti que permitió al equipo de Filipe Luís sumar un punto ante Internacional, que se había adelantado con buen tanto del colombiano Rafael Santos Borré.

El conjunto de Río de Janeiro venía de perder el título de la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y a punto estuvo hoy de sumar su cuarta derrota consecutiva en el Maracaná.

Solo un penalti del argentino Alexandro Bernabei sobre el uruguayo Guillermo Varela, y transformado por De Arrascaeta en el minuto 68, posibilitó al equipo carioca salir a flote en esta fecha del campeonato.

La mala racha de los hombres de Filipe Luís, campeón de Liga y Copa Libertadores en 2025, empezó en el Campeonato Carioca cuando cayeron en el derbi contra Fluminense (2-1).

Continuó en la primera jornada del ‘Brasileirão’ tras perder a domicilio contra el São Paulo (2-1) y se agravó el domingo pasado al dejar escapar el primer título de la temporada frente al Corinthians (0-2). EFE