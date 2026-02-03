03 feb. 2026
Fútbol Internacional

El plan de Newell’s para que Leo Messi juegue en el fútbol argentino

El equipo rosarino apunta a repatriar al astro argentino para la próxima temporada.

Febrero 03, 2026 07:37 p. m. • 
Por Redacción D10
d210f95d5e0c23ab680d369b370616101b12ae8b.jpg

Lionel Messi con la camiseta de Newell’s, en un homenaje a Maradona en el 2020.

Foto: Gentileza

El argentino Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista cuando era todavía un niño, buscará repatriar al actual jugador del Inter Miami en 2027, según informó su vicepresidente a la prensa local.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, expresó Juan Manuel Medina, primer vicepresidente del club, en diálogo con el canal Todo Noticias.

Medina explicó que se trata de “un proyecto que excede a Newell’s” e incluye además a autoridades de la ciudad de Rosario -donde se encuentra el club y nació Messi-, de la provincia de Santa Fe y del fútbol argentino.

“Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, añadió, y reveló que los contactos con el astro argentino para lograr su regreso se iniciaron en 2024.

Messi, que en julio de este año cumplirá 39 años, tiene un contrato vigente con el club estadounidense hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, tras haberse incorporado al equipo a mediados de 2023 proveniente del Paris Saint Germain francés.

El regreso del ídolo albiceleste es desde hace años el gran anhelo tanto de la afición de Newell’s como de todo el fútbol argentino, que nunca pudo disfrutar a Messi en el fútbol local debido a que emigró al Barcelona cuando tenía 13 años.

En 2025, el fútbol argentino celebró el esperado regreso de otro de sus grandes ídolos, Ángel di María, que desde julio pasado viste la camiseta de Rosario Central, club de la misma ciudad y principal rival de Newell’s.

Desde su retorno, Di María ha deslumbrado al público local y ha registrado nueve goles y tres asistencias. Además, en noviembre pasado el futbolista celebró el título de Campeón de Liga, creado ese mismo año y otorgado a Rosario Central por haber sido el equipo que acumuló más puntos en la Tabla General anual.

Lionel Messi Newell’s Fútbol Argentino MLS
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Barcelona
Fútbol Internacional
Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor
El delantero del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’ estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.
Febrero 02, 2026 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
alan núñez_65404192.jpg
Fútbol Internacional
Alan Núñez marca en Portugal
El lateral derecho paraguayo Alan Núñez, ex Cerro Porteño, marcó un gol para su equipo, Nacional de Madeira, que cayó por 2-1 ante el Sporting de Lisboa por la fecha 20 de la Liga de Portugal.
Febrero 02, 2026 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Cortinthians.jpg
Fútbol Internacional
Corinthians conquista la Supercopa de Brasil
Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil tras vencer en Brasilia por 0-2 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca dirigido por Filipe Luis.
Febrero 01, 2026 08:28 p. m.
 · 
Redacción D10
HAFPlQrWwAA5Q_Z.jpg
Fútbol Internacional
Manchester United sigue en racha
Manchester United sudó la gota gorda para vencer al Fulham y encadenar una nueva victoria en la Premier League siguiendo su racha positiva.
Febrero 01, 2026 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
HAFcKKJWoAAJVbu.jpg
Fútbol Internacional
Mbappé calma los nervios en el Real Madrid
Real Madrid sufrió para vencer al Rayo Vallecano en el minuto 100 con un gol de penal de Kylian Mbappé en un partido marcado por los abucheos del público madridista a sus jugadores.
Febrero 01, 2026 02:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Brighton y Everton.jpg
Fútbol Internacional
Brighton extraña a Diego Gómez y empata con Everton
El Brighton, con la ausencia del paraguayo Diego Gómez por lesión, empató de local ante el Everton por la fecha 24 de la Premier League de Inglaterra.
Enero 31, 2026 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más