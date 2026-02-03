El plan de Newell’s para que Leo Messi juegue en el fútbol argentino

El argentino Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista cuando era todavía un niño, buscará repatriar al actual jugador del Inter Miami en 2027, según informó su vicepresidente a la prensa local.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, expresó Juan Manuel Medina, primer vicepresidente del club, en diálogo con el canal Todo Noticias.

Medina explicó que se trata de “un proyecto que excede a Newell’s” e incluye además a autoridades de la ciudad de Rosario -donde se encuentra el club y nació Messi-, de la provincia de Santa Fe y del fútbol argentino.

“Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, añadió, y reveló que los contactos con el astro argentino para lograr su regreso se iniciaron en 2024.

Messi, que en julio de este año cumplirá 39 años, tiene un contrato vigente con el club estadounidense hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, tras haberse incorporado al equipo a mediados de 2023 proveniente del Paris Saint Germain francés.

El regreso del ídolo albiceleste es desde hace años el gran anhelo tanto de la afición de Newell’s como de todo el fútbol argentino, que nunca pudo disfrutar a Messi en el fútbol local debido a que emigró al Barcelona cuando tenía 13 años.

En 2025, el fútbol argentino celebró el esperado regreso de otro de sus grandes ídolos, Ángel di María, que desde julio pasado viste la camiseta de Rosario Central, club de la misma ciudad y principal rival de Newell’s.

Desde su retorno, Di María ha deslumbrado al público local y ha registrado nueve goles y tres asistencias. Además, en noviembre pasado el futbolista celebró el título de Campeón de Liga, creado ese mismo año y otorgado a Rosario Central por haber sido el equipo que acumuló más puntos en la Tabla General anual.