04 feb. 2026
Fútbol Internacional

El Inter, a semis con la ‘Unidad B’

El Inter de Milán certificó este miércoles su acceso a las semifinales de la Copa Italia al batir por 2-1 al Torino en un duelo en el que dio descanso a sus titulares pensando en el ‘Scudetto’.

Febrero 04, 2026 07:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Inter Torino.jpg

Inter se metió a la siguiente ronda de la Copa de Italia.

Sin Lautaro, sin Bastoni, sin Dimarco, sin Zielinski, sin Akanji y sin los lesionados Barella, Calhanoglu y Dumfries. Sin sus grande estrellas. Con la ‘Unidad B’ y jugando como local pero fuera de casa. Porque el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) no está disponible por los preparativos para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Así, el Inter se ganó un hueco en las semifinales de la Copa Italia en la que ya espera rival. Será o el Nápoles de Antonio Conte o el Como 1907 de Cesc Fàbregas, Álvaro Morata, Nico Paz y compañía. No fue un paseo porque el Torino, en la segunda mitad, recortó distancias con tiempo suficiente como para poner nerviosos a los ‘nerazzurri’ en los últimos minutos del partido, más tenso de lo esperado.

Tuvo que cambiar incluso Chivu a uno de los dos canteranos a los que hizo debutar. El francés Issiaka Kamate, con amarilla por el carril diestro, era un foco demasiado claro para el ataque turinés con el español Rafa Obrador, en su tercer partido con el combinado turinés.

Pero no fue suficiente para los de Baroni, frenados también por el español Josep Martínez en la meta interista. El Inter había hecho bien sus deberes. Con tiempo para no arrepentirse. Empezó el partido muy fuerte, marcando territorio con un zapatazo de Carlos Augusto que se topó con el larguero. Fue el primer aviso de varios acercamientos que desembocaron, pasada la media hora, en el primer tanto del partido.

Fue Kamate, uno de los dos debutantes, el otro fue el italiano Matteo Cocchi, el que llegó a línea de fondo y sacó un gran centro que su compatriota Ange-Yoan Bonny remató al primer palo, adelantándose a la salida de Paleari, meta de los turineses.

El segundo, nada más comenzar el segundo acto. Fue otro francés, Diouf, el que definió desde el corazón del área, demasiado solo, el pase atrás de otro galo como Marcus Thuram. Dos goles, cuatro franceses implicados.

Consiguió recortar distancias el Torino con el tanto del croata Sandro Kulenovic. Media hora por delante para el ‘Toro’, que llegó a empatar con el tanto del italiano Matteo Prati de cabeza. Un fuera de juego muy justo le privó del tanto y de la posible remontada. Se puso serio el Inter y pese al buen hacer del Torino, no dejó escapar las semifinales. En el horizonte, el Nápoles de Antonio Conte o el Como 1907 de Cesc Fàbregas.

-- Ficha técnica:

2 - Inter de Milán: Josep Martínez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (Luis Henrique, m.80), Frattesi, Mkhitaryan (Sucic, m.56), Diouf, Cocchi (Bisseck, m.75); Thuram (Lautaro Martínez, m.56) y Bonny (Pio Esposito, m.56).

1 - Torino: Paleari; Tameze, Saúl Coco, Marianucci (Maripan, m.61); Pedersen (Lazaro, m.61), Anjorin (Ilkhan, m.61), Prati, Obrador (Nkounkou, m.86); Vlasic, Njie (Zapata, m.73); Kulenovic.

Goles: 1-0, m.35: Bonny; 2-0, m.48: Diouf; 2-1, m.57: Kulenovic

Árbitro: M. Marchetti. Mostró tarjeta amarilla a Sucic (m.71), Kamate (m.79) por parte del Inter de Milán; y a Maripán (m.88) por parte del Torino.

Incidencias: encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Italia, disputado en el Estadio Brianteo de Monza (norte de Italia), debido a que el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) no está disponible al preparar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. EFE

Inter Copa Italia Torino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
d210f95d5e0c23ab680d369b370616101b12ae8b.jpg
Fútbol Internacional
El plan de Newell’s para que Leo Messi juegue en el fútbol argentino
El equipo rosarino apunta a repatriar al astro argentino para la próxima temporada.
Febrero 03, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Arsenal
Fútbol Internacional
Arsenal se mete a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra
Los Gunners superaron a Chelsea por 1-0 en la revancha, revalidando el 3-2 que consiguió en la ida para avanzar.
Febrero 03, 2026 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona.jfif
Fútbol Internacional
Barcelona en semifinales de la Copa del Rey
El FC Barcelona ha logrado asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Rey 2026.
Febrero 03, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal
Karim Benzema jugará hasta 2027 en el Al-Hilal, después de que su anterior club saudí, el Al-Ittihad, anunciase anoche en su página de X “la decisión de rescindir el contrato” con el futbolista francés, con el que estaba en conflicto por la renovación de su contrato.
Febrero 03, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Premier League
Fútbol Internacional
La Premier League supera los 450 millones en el mercado invernal
Ha sido un mercado invernal tranquilo en la Premier League, pero eso no ha impedido que los clubes de la liga se hayan gastado 390 millones de libras (450 millones de euros), una cifra muy similar a la del año pasado y que consolida a la competición inglesa como la más potente del mundo.
Febrero 03, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
HALi5aaXYAAZ6Rp.jpeg
Fútbol Internacional
Portsmouth anuncia a Gustavo Caballero
El Portsmouth FC, que milita en la Championship, presentó ayer de manera oficial al paraguayo Gustavo Caballero, a préstamo, hasta final de temporada, confirmó el club europeo.
Febrero 03, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más