Arsenal se mete a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra

Los Gunners superaron a Chelsea por 1-0 en la revancha, revalidando el 3-2 que consiguió en la ida para avanzar.

Jugadores del Arsenal celebran el pase a la final de la Copa inglesa.

Arsenal alcanzó este la final de la Copa de la Liga en uno de los partidos más aburridos que se recuerdan en el Emirates Stadium y que selló en el minuto 97 gracias a un gol de Kai Havertz que eliminó al Chelsea (1-0) tras el 2-3 de la ida.

En un encuentro con apenas tres disparos a puerta, uno de ellos el del gol en el último minuto, pese a la necesidad del Chelsea de remontar y el favoritismo del Arsenal por jugar en casa, los de Mikel Arteta consiguieron el objetivo, jugarán su primera final desde 2020 y optarán al cuarto título de la era del técnico español en el club del norte de Londres.

A la Copa de Inglaterra y las dos ‘Community Shield’, los ‘gunners’ podrán unir el próximo 22 de marzo en Wembley la tercera Copa de la Liga de su historia, la primera desde 1993. La primera piedra de un posible póker de títulos, ya que el Arsenal está involucrado en las cuatro competiciones.

Su rival en la final de la Copa de la Liga será el Manchester City o el Newcastle United que juegan este miércoles 4 de febrero desde las 17:00 en campo de los ciudadanos que tienen ventaja de 2-0.

Barcelona
Fútbol Internacional
Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor
El delantero del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’ estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.
Febrero 02, 2026 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
alan núñez_65404192.jpg
Fútbol Internacional
Alan Núñez marca en Portugal
El lateral derecho paraguayo Alan Núñez, ex Cerro Porteño, marcó un gol para su equipo, Nacional de Madeira, que cayó por 2-1 ante el Sporting de Lisboa por la fecha 20 de la Liga de Portugal.
Febrero 02, 2026 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Cortinthians.jpg
Fútbol Internacional
Corinthians conquista la Supercopa de Brasil
Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil tras vencer en Brasilia por 0-2 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca dirigido por Filipe Luis.
Febrero 01, 2026 08:28 p. m.
 · 
Redacción D10
HAFPlQrWwAA5Q_Z.jpg
Fútbol Internacional
Manchester United sigue en racha
Manchester United sudó la gota gorda para vencer al Fulham y encadenar una nueva victoria en la Premier League siguiendo su racha positiva.
Febrero 01, 2026 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
HAFcKKJWoAAJVbu.jpg
Fútbol Internacional
Mbappé calma los nervios en el Real Madrid
Real Madrid sufrió para vencer al Rayo Vallecano en el minuto 100 con un gol de penal de Kylian Mbappé en un partido marcado por los abucheos del público madridista a sus jugadores.
Febrero 01, 2026 02:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Brighton y Everton.jpg
Fútbol Internacional
Brighton extraña a Diego Gómez y empata con Everton
El Brighton, con la ausencia del paraguayo Diego Gómez por lesión, empató de local ante el Everton por la fecha 24 de la Premier League de Inglaterra.
Enero 31, 2026 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
