Arsenal se mete a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra

Arsenal alcanzó este la final de la Copa de la Liga en uno de los partidos más aburridos que se recuerdan en el Emirates Stadium y que selló en el minuto 97 gracias a un gol de Kai Havertz que eliminó al Chelsea (1-0) tras el 2-3 de la ida.

En un encuentro con apenas tres disparos a puerta, uno de ellos el del gol en el último minuto, pese a la necesidad del Chelsea de remontar y el favoritismo del Arsenal por jugar en casa, los de Mikel Arteta consiguieron el objetivo, jugarán su primera final desde 2020 y optarán al cuarto título de la era del técnico español en el club del norte de Londres.

A la Copa de Inglaterra y las dos ‘Community Shield’, los ‘gunners’ podrán unir el próximo 22 de marzo en Wembley la tercera Copa de la Liga de su historia, la primera desde 1993. La primera piedra de un posible póker de títulos, ya que el Arsenal está involucrado en las cuatro competiciones.

Su rival en la final de la Copa de la Liga será el Manchester City o el Newcastle United que juegan este miércoles 4 de febrero desde las 17:00 en campo de los ciudadanos que tienen ventaja de 2-0.