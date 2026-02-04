04 feb. 2026
Fútbol Internacional

Ter Stegen será operado este viernes

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona hasta el final de la presente campaña de la Liga española, será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido contra el Real Oviedo.

Febrero 04, 2026 03:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen pasará por el quirófano.

Foto: Gentileza - Girona

Según ha anunciado el club catalán este miércoles en las redes sociales, después de la intervención se determinará el tiempo previsto de baja para el internacional germano, que en abril cumplirá 34 años.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el mercado de invierno para tener minutos de cara al Mundial de este verano, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick.

Sin embargo, tras completar el segundo encuentro con su nuevo equipo, este nuevo contratiempo pone en entredicho su participación en el torneo de selecciones que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, que supone una gran oportunidad en su carrera después de años como suplente de Manuel Neuer.

Marc-André ter Stegen Girona
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Barcelona.jfif
Fútbol Internacional
Barcelona en semifinales de la Copa del Rey
El FC Barcelona ha logrado asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Rey 2026.
Febrero 03, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal
Karim Benzema jugará hasta 2027 en el Al-Hilal, después de que su anterior club saudí, el Al-Ittihad, anunciase anoche en su página de X “la decisión de rescindir el contrato” con el futbolista francés, con el que estaba en conflicto por la renovación de su contrato.
Febrero 03, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Premier League
Fútbol Internacional
La Premier League supera los 450 millones en el mercado invernal
Ha sido un mercado invernal tranquilo en la Premier League, pero eso no ha impedido que los clubes de la liga se hayan gastado 390 millones de libras (450 millones de euros), una cifra muy similar a la del año pasado y que consolida a la competición inglesa como la más potente del mundo.
Febrero 03, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
HALi5aaXYAAZ6Rp.jpeg
Fútbol Internacional
Portsmouth anuncia a Gustavo Caballero
El Portsmouth FC, que milita en la Championship, presentó ayer de manera oficial al paraguayo Gustavo Caballero, a préstamo, hasta final de temporada, confirmó el club europeo.
Febrero 03, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
FIFA pretende levantar el veto a Rusia en competiciones internacionales
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales.
Febrero 02, 2026 06:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona
Fútbol Internacional
Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor
El delantero del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’ estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.
Febrero 02, 2026 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más