04 feb. 2026
Fútbol Internacional

Manchester City avanza a la final y se enfrentará al Arsenal

El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley.

Febrero 04, 2026 07:21 p. m. • 
Por Redacción D10
20260204_191954.jpg

Manchester City avanzó a la final de la Copa de La Liga de Inglaterra.

El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un tanto de Tijjani Reijnders, todos en la primera parte, y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley.

Con un resultado de 0-2 favorable a los ‘Citizens’, el técnico Pep Guardiola, que ha levantado el trofeo hasta en cuatro ocasiones, realizó rotaciones y dejó en el banquillo a figuras clave con Rodri, Erling Haaland y Ruben Dias.

A pesar de ello, los locales dominaron el partido de principio a fin, sentenciando la eliminatoria en la primera media hora y sin dar ninguna oportunidad al Newcastle, que no gana en el Etihad desde octubre de 2014 y que en ningún momento estuvo cerca de pasar a la final.

El Manchester City avisó desde los primeros compases, y en apenas siete minutos, se adelantó en el marcador por medio de Marmoush, que tras una pared con Nico O’Reilly, se aprovechó de un despeje de Dan Burn que golpeó en su pierna para sorprender a Aaron Ramsdale.

El Newcastle pudo empatar dos minutos después, pero James Trafford le agnó la partida a Jose Willock cuando este le quiso regatear.

A pesar de este aviso, los de Pep Guardiola siguieron atacando y Tijjani Reijders avisó con un derechazo que tapó Ramsdale con una buena estirada.

Los ‘Citizens’ siguieron poniendo en peligro la meta rival hasta que, en una jugada rápida, Marmoush completó su doblete al aprovechar un fallo en el despeje de Kieran Trippier tras un centro de Antoine Semenyo.

Sin tiempo a digerir el tanto, los locales sentenciaron el encuentro por medio de Reijnders, que aprovechó un balón suelto en el área para marcar el tercero antes del descanso.

Tras el descanso, el técnico del Newcastle, Eddie Howe, movió el banquillo dando entrada a Yoane Wissa, Anthony Elanga y Jacob Murphy en busca de dinamitar el encuentro.

En el primer minuto, Wissa perdonó un mano a mano y poco después Trafford tuvo que intervenir tras un remate de cabeza de Sven Botman.

El Newcastle no se rindió y consiguió recortar gracias a un disparo cruzado de Elanga después de una gran jugada individual en la que dejó atrás a varios defensores.

Cinco minutos después pudo cambiar el duelo por completo, pero el tanto de Harvey Barnes fue anulado por fuera de juego.

Tras el susto, Pep Guardiola dio entrada a Rodri, Cherki y Haaland para controlar el partido y evitar ningún atisbo de remontada.

Haaland tuvo hasta dos ocasiones para poner el cuarto en el marcador, pero se topó con un gran Ramsdale que le ganó la partida.

Con esta victoria, los de Pep Guardiola vuelven a una final, estancia que no pisaban desde 2021, cuando consiguieron el cuarto título consecutivo y se verán las caras con el Arsenal de Mikel Arteta, su rival en la Premier League que eliminó al Chelsea en semifinales.

- Ficha técnica:

3 - Manchester City: Tratfford; Nunes, Khusanov, Aké (Alleyne, min.46), Ait Nouri; Reijnders, Nico (Lewis, min.83), O’Reilly (Rodri, min.71); Foden (Cherki, min.71), Marmoush, Semenyo (Haaland, min. 71).

1 - Newcastle: Ramsdale; Thiaw, Botman, Burn; Trippier (Osula, min.76), Ramsey, Tonali, Hall (Murphy, min.46); Willock (Ellanga, min.46), Woltemade (Wissa, min.46), Gordon.

Goles: 1-0. Marmoush, m.7; 2-0. Marmoush, m.29; 3-0. Reijnders, min.32; 3-1. Elanga, min.62.

Árbitro: Tony Harrington. Mostró tarjeta amarilla a Nunes (m.27), Nico (min.78) y Rodri (min.90+1) por parte del Manchester City

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). EFE

Manchester City Newcastle Inglaterra
Redacción D10
Más contenido de esta sección
d210f95d5e0c23ab680d369b370616101b12ae8b.jpg
Fútbol Internacional
El plan de Newell’s para que Leo Messi juegue en el fútbol argentino
El equipo rosarino apunta a repatriar al astro argentino para la próxima temporada.
Febrero 03, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Arsenal
Fútbol Internacional
Arsenal se mete a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra
Los Gunners superaron a Chelsea por 1-0 en la revancha, revalidando el 3-2 que consiguió en la ida para avanzar.
Febrero 03, 2026 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona.jfif
Fútbol Internacional
Barcelona en semifinales de la Copa del Rey
El FC Barcelona ha logrado asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Rey 2026.
Febrero 03, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal
Karim Benzema jugará hasta 2027 en el Al-Hilal, después de que su anterior club saudí, el Al-Ittihad, anunciase anoche en su página de X “la decisión de rescindir el contrato” con el futbolista francés, con el que estaba en conflicto por la renovación de su contrato.
Febrero 03, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Premier League
Fútbol Internacional
La Premier League supera los 450 millones en el mercado invernal
Ha sido un mercado invernal tranquilo en la Premier League, pero eso no ha impedido que los clubes de la liga se hayan gastado 390 millones de libras (450 millones de euros), una cifra muy similar a la del año pasado y que consolida a la competición inglesa como la más potente del mundo.
Febrero 03, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
HALi5aaXYAAZ6Rp.jpeg
Fútbol Internacional
Portsmouth anuncia a Gustavo Caballero
El Portsmouth FC, que milita en la Championship, presentó ayer de manera oficial al paraguayo Gustavo Caballero, a préstamo, hasta final de temporada, confirmó el club europeo.
Febrero 03, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más