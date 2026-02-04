Golazo de Robert Morales para Pumas

El ariete guaraní Robert Morales anotó este martes el tanto de los Pumas, en el juego frente al San Diego FC, correspondiente a la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El paraguayo apareció a los 11 minutos de la primera fracción y aplicó una espectacular tijera para conectar el centro de Adalberto Carrasquilla y abrir el marcador en el Snapdragon Stadium de California.

Al final el marcador terminó quedando en manos del local por 4-1, pero en lo que respecta al ex Cerro Porteño el tanto representa el segundo que convierte desde su llegada al elenco universitario.

