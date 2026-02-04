04 feb. 2026
Fútbol Internacional

Golazo de Robert Morales para Pumas

VIDEO. El delantero paraguayo Robert Morales convirtió este martes un golazo para Pumas en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Febrero 04, 2026 09:36 a. m. • 
Por Redacción D10
g.jpg

Morales llegó a su segundo tanto con Pumas.

El ariete guaraní Robert Morales anotó este martes el tanto de los Pumas, en el juego frente al San Diego FC, correspondiente a la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El paraguayo apareció a los 11 minutos de la primera fracción y aplicó una espectacular tijera para conectar el centro de Adalberto Carrasquilla y abrir el marcador en el Snapdragon Stadium de California.

Al final el marcador terminó quedando en manos del local por 4-1, pero en lo que respecta al ex Cerro Porteño el tanto representa el segundo que convierte desde su llegada al elenco universitario.

Robert Morales Pumas Fútbol Internacional
Redacción D10
