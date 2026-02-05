05 feb. 2026
Denuncian acoso a una reportera que investigó a futbolistas de Alianza Lima

Varios gremios periodísticos de Perú alertaron que la reportera Stefanie Medina, trabajadora en el programa Contra Corriente de Willax Televisión, ha sufrido ciberacoso y amenazas después de investigar a los tres jugadores del Alianza Lima que fueron denunciados por una presunta violación sexual a mediados de enero.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado este miércoles en el que señaló que Medina denunció el 31 de enero al gremio haber sido víctima de “una violenta campaña de acoso y amenazas a través de redes sociales” después de que publicara investigaciones sobre las denuncias presentadas contra Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Alianza Lima apartó a los tres jugadores después de que una mujer argentina los denunciara por una supuesta violación sexual cometida el pasado 18 de enero en Montevideo (Uruguay), durante una concentración del conjunto íntimo, un caso que ha causado un cisma en el conjunto peruano.

“Los ciberataques se concentraron principalmente en la red social X, donde la insultan, difaman y la amenazan con atacarla y hacerle daño. Medina recibió también comentarios misóginos como ‘mujer sin cerebro’ con el fin de desprestigiarla”, agregó IPYS.

Además, el 2 de febrero, el creador de contenido conocido como “Walo” difundió en vivo el número de teléfono personal de la periodista y profirió mensajes violentos contra Medina amenazándola de sufrir consecuencias por “meterse con Alianza Lima”.

Medina registró con capturas de pantalla los ataques y solicitó garantías personales ante la Suprefectura Distrital del distrito de Lima de San Miguel y esta autoridad acogió el pedido considerando que las pruebas presentadas por la periodista constituyen una amenaza real contra su seguridad física y psicológica.

“IPYS denuncia y condena este tipo de violencia contra Stefanie Medina, sufrida como consecuencia de su trabajo periodístico al revelar asuntos de alto interés público”, concluyó.

Del mismo modo, este martes, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) publicó otro comunicado para destacar que Medina “es blanco de una violenta campaña de hostigamiento, insultos y amenazas de muerte a través de redes sociales con un marcado carácter misógino y agresivo”.

“La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera inaceptable cualquier forma de amenaza, hostigamiento, exposición de datos personales o incitación a la violencia contra periodistas. La ANP condena de manera categórica estas prácticas y advierte que el acoso y la violencia no deben ser normalizados, tienen que ser rechazados y sancionados”, indicó el gremio.

El Colegio de Periodistas de Lima también condenó las amenazas contra la periodista, la filtración de sus datos y afirmó que “la verdad no puede ser silenciada mediante el miedo ni la coacción”.

También instó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional (PNP) a brindar las garantías de seguridad inmediatas para Medina y pidió al Ministerio Público iniciar las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables.

