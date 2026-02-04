04 feb. 2026
Fútbol Internacional

Independiente Rivadavia, único equipo con puntaje perfecto tras tres jornadas en Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza quedó como único líder con puntuación ideal tras completarse este martes la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Febrero 04, 2026 07:58 a. m. • 
Por Redacción D10
HARXToSXIAANlSW.jpeg

José Florentín e Ivan Villalba fueron titulares ante Sarmiento.

Foto: @CSIRoficial

El equipo mendocino le ganó por 2-1 a Sarmiento de Junín para sumar su tercera victoria en fila y quedar como único líder de la Zona B con nueve unidades, dos más que sus escoltas Tigre y River Plate, que en esta jornada respectivamente le ganaron 3-1 a Racing Club y empataron en cero con Rosario Central.

En esta misma zona, Gimnasia y Esgrima La Plata quedó en tercer lugar con seis puntos tras su victoria de lunes por 3-1 ante Aldosivi, mientras que Racing Club quedó colista luego de su derrota ante Tigre, que lo transformó en el único conjunto que aún no sumó una unidad en el certamen.

Por la Zona A, quedaron tres líderes con siete unidades: Lanús -que empató este lunes 2-2 con Instituto de visitante-, Platense -que el sábado venció 2-1 a Talleres en Córdoba- y Vélez Sarsfield -que el sábado empató en uno con Independiente a domicilio-.

En el segundo lugar con seis puntos quedaron Boca Juniors y San Lorenzo, luego de sus respectivos triunfo ante Newell’s Old Boys (2-0 el domingo) y Central Córdoba De Santiago del Estero (1-0 el sábado).

Por esta misma zona, el viernes Independiente empató 1-1 con Vélez para sumar su tercer empate y generar en el Estadio Libertadores de América un contexto de silbidos y disconformismo.

Resultados de la tercera jornada

Sábado 31/1: San Lorenzo 1-0 Central Córdoba, Independiente 1-1 Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán 1-1 Huracán y Talleres 1-2 Platense.

Domingo 1/2: Barracas Central 1-1 Deportivo Riestra, Boca Juniors 2-0 Newell’s Old Boys y Rosario Central 0-0 River Plate.

Lunes 2/2: Gimnasia y Esgrima La Plata 3-1 Aldosivi, Tigre 3-1 Racing Club, Defensa y Justicia 0-0 Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors 0-0 Belgrano y Unión 4-0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Martes 3/2: Banfield 2-1 Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia 2-1 Sarmiento e Instituto 2-2 Lanús.

Fútbol Internacional Paraguayos en el exterior Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Premier League
Fútbol Internacional
La Premier League supera los 450 millones en el mercado invernal
Ha sido un mercado invernal tranquilo en la Premier League, pero eso no ha impedido que los clubes de la liga se hayan gastado 390 millones de libras (450 millones de euros), una cifra muy similar a la del año pasado y que consolida a la competición inglesa como la más potente del mundo.
Febrero 03, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
HALi5aaXYAAZ6Rp.jpeg
Fútbol Internacional
Portsmouth anuncia a Gustavo Caballero
El Portsmouth FC, que milita en la Championship, presentó ayer de manera oficial al paraguayo Gustavo Caballero, a préstamo, hasta final de temporada, confirmó el club europeo.
Febrero 03, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
FIFA pretende levantar el veto a Rusia en competiciones internacionales
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales.
Febrero 02, 2026 06:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona
Fútbol Internacional
Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor
El delantero del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’ estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.
Febrero 02, 2026 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
alan núñez_65404192.jpg
Fútbol Internacional
Alan Núñez marca en Portugal
El lateral derecho paraguayo Alan Núñez, ex Cerro Porteño, marcó un gol para su equipo, Nacional de Madeira, que cayó por 2-1 ante el Sporting de Lisboa por la fecha 20 de la Liga de Portugal.
Febrero 02, 2026 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Cortinthians.jpg
Fútbol Internacional
Corinthians conquista la Supercopa de Brasil
Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil tras vencer en Brasilia por 0-2 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca dirigido por Filipe Luis.
Febrero 01, 2026 08:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más