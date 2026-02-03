03 feb. 2026
Fútbol Internacional

Barcelona en semifinales de la Copa del Rey

El FC Barcelona ha logrado asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Rey 2026.

Febrero 03, 2026 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
El Barcelona cumplió con el objetivo y avanzó a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 al Albacete.

El FC Barcelona cumplió con el objetivo y avanzó a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 al Albacete en el Carlos Belmonte, aunque lo hizo con más tensión de la esperada. El conjunto azulgrana sobrevivió a un cierre agónico, con un gol salvado en la línea por Gerard Martín que evitó la prórroga y sostuvo el boleto culé.

El partido comenzó con un Albacete intenso, decidido a repetir la hazaña de los octavos de final ante el Real Madrid. El equipo local presionó alto y generó las primeras aproximaciones, obligando al Barcelona a ajustar en defensa. Antonio Puertas tuvo la primera clara con un disparo cruzado que Joan García controló sin mayores problemas.

Con el paso de los minutos, el Barcelona encontró mayor claridad con el balón y comenzó a inclinar el campo. Lamine Yamal fue el jugador más desequilibrante y al minuto 39 marcó la diferencia: el juvenil definió dentro del área tras una asistencia de Frenkie de Jong para adelantar a los visitantes antes del descanso.

Para la segunda mitad, el Albacete mantuvo su postura ofensiva y volvió a exigir al fondo azulgrana, pero el Barcelona golpeó en el momento justo. Al minuto 56, Ronald Araujo apareció en el área chica para empujar de cabeza un centro de Marcus Rashford tras un tiro de esquina y colocar el 0-2, un marcador que parecía encaminar el partido.

Sin embargo, lejos de sentenciar el encuentro, el Barcelona dejó con vida al conjunto manchego. Ferran Torres y Dani Olmo tuvieron opciones claras para ampliar la ventaja, pero la falta de contundencia mantuvo abierta la eliminatoria. El Albacete, fiel a su espíritu competitivo, no dejó de insistir.

La recompensa llegó al minuto 87, cuando Javi Moreno se elevó en el área para conectar un cabezazo tras una falta cobrada por José Carlos Lazo, recortando distancias y desatando la presión total en el tramo final. El Carlos Belmonte empujó con todo y el Barcelona comenzó a sufrir.

En los minutos añadidos, el Albacete estuvo a centímetros de igualar el marcador. Primero, el VAR anuló una acción que pudo haber cambiado la historia y, después, llegó la jugada clave: un remate que superó al portero fue rechazado sobre la línea por Gerard Martín, acción que terminó siendo decisiva para mantener la ventaja azulgrana.

Con el silbatazo final, el Barcelona selló su pase a semifinales en un partido que confirmó que, aunque evitó el destino del Real Madrid, no salió ileso del Carlos Belmonte. El Albacete volvió a competir de tú a tú ante un gigante y el conjunto culé aprendió que en esta Copa del Rey no hay margen para el descuido.

Copa del Rey Barcelona Lamine Yamal
Redacción D10
