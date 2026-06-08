08 jun. 2026
Copa del Mundo

Árbitros definidos para el debut de Paraguay en el Mundial 2026

Makkelie, de Países Bajos, será el juez principal en el estreno de la Albirroja en la competencia.

Junio 08, 2026 07:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Makkelie

Makkelie, dirigirá el debut de Paraguay en el Mundial.

Gentileza.

La FIFA designó al equipo arbitral para el estreno de Paraguay en la Copa del Mundo 2026, que será ante Estados Unidos, el viernes 12 de junio, desde las 22:00, en Los Ángeles, California.

El juez principal será Danny Makkelie de Países Bajos, que será acompañado por sus compatriotas como líneas de campo: Hessel Steegstra y Jan de Vries. Cuarto árbitro será el japonés Yusuke Araki y en el VAR estará el español Carlos del Cerro Grande.

Makkelie obtuvo su licencia de árbitro FIFA en 2011. En 2012 dirigió la final del Campeonato Europeo de la UEFA Sub 19.

Entre sus partidos más importantes en su profesionalismo destacan la final de la UEFA Europa League en 2020 (Sevilla vs. Inter de Milán) y en la Champions League, la semifinal de ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal de esta temporada.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HKE6MeWWgAAGgQ1.jfif
Copa del Mundo
Se retrasa la despedida: Paraguay-Nicaragua arrancará a las 19:45
El partido de despedida de la Selección Paraguaya ante Nicaragua cambió su hora de inicio: finalmente arrancará a las 19:45 en el Defensores del Chaco.
Junio 05, 2026 06:16 p. m.
ff.jpg
Copa del Mundo
Los jugadores percibirán 5.000 dólares diarios de FIFA por jugar el Mundial
Cada jugador que participe del Mundial 2026 percibirá unos 5.000 dólares (unos 4.300 euros) por día y el colectivo de clubes se repartirá 5 millones$ (unos 4,3 millones de euros), anunció este viernes la FIFA.
Junio 05, 2026 12:20 p. m.
Brazil Training Camp
Copa del Mundo
Carlo Ancelotti no ve a ningún favorito para el Mundial
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que en este momento no considera que exista un equipo favorito a ganar el título del Mundial 2026, que comienza el próximo jueves en Estados Unidos, México y Canadá.
Junio 05, 2026 12:11 p. m.
FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV
Copa del Mundo
Costa de Marfil hace historia y deja en evidencia a Francia
Un gol y una asistencia de Guela Doué dio un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante el combinado galo, al que nunca antes había ganado, en el choque de preparación jugado en Nantes.
Junio 04, 2026 07:46 p. m.
España
Copa del Mundo
España se estrella contra Irak
La selección española no pasó del empate ante la de Irak (1-1) en el último ensayo antes de viajar este viernes a Estados Unidos, en un duelo plano y de escasas ocasiones, más allá de los goles de Ferran Torres y Doski en el primer tiempo.
Junio 04, 2026 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Irán
Copa del Mundo
Irán ya tiene los visados de México para su concentración
El embajador de Irán en Turquía, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, anunció que los visados para los jugadores y el cuerpo técnico de la selección iraní de fútbol para el Mundial que comienza el próximo día 11, ya han sido emitidos.
Junio 04, 2026 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más