Árbitros definidos para el debut de Paraguay en el Mundial 2026

La FIFA designó al equipo arbitral para el estreno de Paraguay en la Copa del Mundo 2026, que será ante Estados Unidos, el viernes 12 de junio, desde las 22:00, en Los Ángeles, California.

El juez principal será Danny Makkelie de Países Bajos, que será acompañado por sus compatriotas como líneas de campo: Hessel Steegstra y Jan de Vries. Cuarto árbitro será el japonés Yusuke Araki y en el VAR estará el español Carlos del Cerro Grande.

Makkelie obtuvo su licencia de árbitro FIFA en 2011. En 2012 dirigió la final del Campeonato Europeo de la UEFA Sub 19.

Entre sus partidos más importantes en su profesionalismo destacan la final de la UEFA Europa League en 2020 (Sevilla vs. Inter de Milán) y en la Champions League, la semifinal de ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal de esta temporada.