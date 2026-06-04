04 jun. 2026
Fútbol Internacional

Alaba: “Un sueño se ha hecho realidad” para Austria

El capitán de la selección austríaca, David Alaba, consideró este jueves, al partir hacia Estados Unidos, que “un sueño se ha hecho realidad” para su equipo nacional con la participación en el Mundial 2026.

Junio 04, 2026 11:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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David Alaba, defensor de Austria.

“Creo que emprendemos juntos un viaje que es realmente particular. El día de hoy es algo especial”, declaró el futbolista austríaco, quien hace un mes se despidió del Real Madrid tras cinco temporadas.

“Todos teníamos el sueño de convertirnos en futbolistas profesionales y, con el tiempo, también el de jugar para Austria y disputar un Mundial. Hoy ha llegado el día en que ese sueño se hace realidad”, añadió.

“Creo que estamos listos para este viaje. ¡Vamos muchachos!”, concluyó Alaba en el aeropuerto internacional de Viena, poco antes de subirse con sus compañeros a un avión rumbo a Los Ángeles (EE.UU.), tras una breve ceremonia de despedida a la que asistió el presidente de la república alpina, Alexander van der Bellen.

Poco antes de subirse al avión rumbo a Los Ángeles (EE. UU.), la plantilla asistió a una breve ceremonia de despedida encabezada por el presidente de la república alpina, Alexander van der Bellen.

“Una meta es un sueño con fecha de entrega” era el lema inscrito, en alusión a la final de la Copa del Mundo, en unos pequeños amuletos de la suerte que el jefe de Estado regaló a los jugadores.

“Sí que quiero desearles suerte, porque sabemos que, al fin y al cabo, es un juego en el que hay tanto buena como mala fortuna. Todos nos alegraremos con ustedes si las cosas salen bien”, afirmó Van der Bellen durante el acto.

Antes del despegue, los internacionales desplegaron una pancarta en apoyo a su compañero Christoph Baumgartner, mediapunta del RB Leipzig y uno de los principales atacantes de la selección, que se perderá la cita mundialista debido a una reciente lesión muscular.

El propio presidente federal tuvo unas palabras para el jugador ausente: “Los pensamientos de toda Austria están hoy con Christoph Baumgartner. Querido ‘Baumi’, toda Austria quiere consolarlo. No se lo tome tan a pecho. Es usted muy joven y en su vida se presentarán más oportunidades de este tipo”.

Tras una escala en Los Ángeles, el equipo dirigido por el seleccionador Ralf Rangnick se dirigirá a su campamento base, ubicado en un hotel en Goleta, cerca de Santa Bárbara, en la costa californiana del Pacífico.

En la fase de grupos, Austria debutará contra Jordania el próximo día 17 en Santa Clara, se enfrentará el 22 a Argentina en Dallas y cerrará esta etapa el 28 contra Argelia en Kansas City. EFE

David Alaba Austria Mundial
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