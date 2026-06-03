03 jun. 2026
Fútbol Internacional

Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador si es elegido presidente

El portugués Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones del próximo domingo.

Junio 03, 2026 07:02 p. m.
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José Mourinho, entrenador portugués.

En la cuenta oficial de la candidatura ‘Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra ‘Sí’.

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase “mientras en la tele hablan, hablan y hablan..”, y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el ‘Sí’.

Tal y como se había dejado entrever, Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido el domingo como presidente de la entidad.

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

Jose Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en el Ferenbahce turco.

Si Florentino sale elegido el domingo presidente del Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial.

Florentino Pérez, que ha dicho en un programa de televisión que anunciará este jueves el fichaje de un gran jugador, ya ha puesto sobre la mesa el nombre del entrenador de su nuevo proyecto. EFE

Real Madrid José Mourinho España
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