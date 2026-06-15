Arabia Saudita vs. Uruguay: Paso a paso

En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán afronta este lunes el debut del Mundial en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el ‘boom’ del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne.
Cuando Nestory Irankunda golpeó el balón con la diestra y lo envió al fondo de la red turca en Vancouver (Canadá), no solo abrió el camino de la sorprendente victoria de Australia en su primer partido del Mundial, sino que culminó un viaje que comenzó hace veinte años en un campo de refugiados de Tanzania.
La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le pemitió saltar al primer lugar del Grupo F que también integran Países Bajos y Japón.