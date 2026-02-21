Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente

Gabriel Ávalos, delantero de Independiente y la Selección Paraguaya, convirtió este sábado un golazo en el duelo frente al Independiente Rivadavia por la jornada 6 del campeonato de la Primera División de Argentina.

Ávalos apareció a los 48 minutos para conectar con una tijera tras un centro desde la derecha. Sin embargo, lo que significó el 1-1 transitorio no bastó para que su equipo pueda salir victorioso.

Gabriel Ávalos llegó a su tercer gol con la camiseta del Rojo en esta temporada en 6 presentaciones. Anteriormente marcó frente a Lanús y Newell’s.