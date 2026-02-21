Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente

Gabriel Ávalos, delantero de Independiente y la Selección Paraguaya, convirtió este sábado un golazo en el duelo frente al Independiente Rivadavia por la jornada 6 del campeonato de la Primera División de Argentina.
Ávalos apareció a los 48 minutos para conectar con una tijera tras un centro desde la derecha. Sin embargo, lo que significó el 1-1 transitorio no bastó para que su equipo pueda salir victorioso.
Gabriel Ávalos llegó a su tercer gol con la camiseta del Rojo en esta temporada en 6 presentaciones. Anteriormente marcó frente a Lanús y Newell’s.
¡¡POR FAVOR QUE PEDAZO DE GOL!! ESPECTACULAR PIRUETA DE ÁVALOS PARA EL 1-1 DE INDEPENDIENTE VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
