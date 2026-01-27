Golazo de Adam Bareiro a lo Panenka

El delantero paraguayo Adam Bareiro convirtió el único gol del partido para que Fortaleza derrote 1-0 a Floresta EC por la fecha 1 del Campeonato Regional Cearense en Brasil.

El Zorrito ejecutó un penal con gran jerarquía al minuto 25 de la primera mitad picando el balón y anotando el gol con el cual Fortaleza arrancó con el pie derecho el certamen.

Adam acostumbra patear los penales de esa manera y en esta ocasión dejó su marca para el gol del triunfo de su equipo que recordemos había descendido y que esta temporada tendrá que jugar en la Serie B.

Com este gol, Adam Bareiro llegó a ocho tantos con la camiseta de Fortaleza siendo este el primero convertido en esta temporada.

Al término del partido, Adam manifestó: “Es bueno para agarrar confianza. El equipo está ganando y eso es importante”, indicó.

Fortaleza 1x0 Floresta - Campeonato Cearense



Gol: Adam Bareiro pic.twitter.com/jdcFu5sk0e — estresse1918 (@estresse1918) January 26, 2026