14 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Arsenal gana un partido clave sobre el final

Arsenal consiguió una victoria importantísima ante el Everton (2-0) gracias a los goles de Viktor Gyokeres y Max Dowman, de 16 años, en los minutos finales, para acercar a los ‘gunners’ el título de Premier League.

Marzo 14, 2026 05:08 p. m.
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Enorme victoria del Arsenal este sábado.

BEN STANSALL/AFP

En el minuto 89, Gyokeres abrió el marcador tras cazar en el área una dejada de Piero Hincapié y ya, en el último minuto, el talentoso Dowman decantó la balanza para el equipo de Mikel Arteta aprovechando que Jordan Pickford había subido a rematar un córner.

El joven se cruzó todo el campo dejando atrás a varios finales y definió a la red a placer para asegurar la victoria.

El club londinense, que lleva 22 años sin ganar la Premier League, aventaja por diez puntos al Manchester City de Pep Guardiola, que tiene dos partidos menos, a falta de ocho jornadas para el termino del torneo doméstico.

El encuentro, con un Emirates entregado al saber de la importancia del partido, comenzó con dominio por parte del Arsenal, que creó peligro en los primeros compases del duelo.

Ricardo Calafiori tuvo la primera para los ‘Gunners’ con un disparo que se fue desviado y un minuto después Bukayo Saka mandó el balón fuera y desperdició una gran ocasión para adelantar a los suyos.

Tras los avisos de los locales, el Everton se estiró y empezó a llegar con peligro a la meta de Raya, que de nuevo volvió a ser decisivo.

Dwight McNeil, el más destacado de los visitantes, se topó en primera instancia con la defensa y posteriormente con el palo después de un disparo desde la frontal del área al palo largo. Poco después apareció de nuevo Raya, que repelió de un intento de Kiernan Dewsbury-Hall después de una gran jugada de los visitantes.

El Arsenal se repuso del susto y se lanzó al ataque. Antes de la media hora de juego, Kai Haverz, que volvió a ser titular en Premier League un mes después, pidió penalti tras un pisotón de Michael Keane que el árbitro no concedió a pesar de las protestas.

Poco después, los de Mikel Arteta iban a sufrir un contratiempo con la lesión de Jurrien Timber, que se marchó del campo cojeando para dar entrada al español Cristian Mosquera.

Antes del descanso, Eberechi Eze tuvo la última de la primera parte, pero no estuvo acertado en el disparo desde la frontal.

Tras la reanudación, los pupilos de David Moyes salieron enchufados y estuvieron a punto de inaugurar su casillero por medio de Beto.

El brasileño se hizo un hueco en el área pequeña y sacó un latigazo que consiguió parar Raya sacando un pie milagroso.

Los de Mikel Arteta comenzaron de nuevo a dominar la posesión y mover la pelota de lado a lado, pero el Everton defendió con las líneas muy juntas impidiendo que el Arsenal encontrase espacios claros, y cuando los encontraban, la defensa despejó todos los centros y disparos.

En los últimos quince minutos, el Arsenal lo intentó por todos los medios, aunque fue incapaz de abrir la lata.

Eze lo intentó hasta en dos ocasiones, pero la primera su disparo se fue desviado y la segunda se topó con Pickford, mientras que los disparos de Gabriel y de Max Dowman, tampoco encontraron portería.

Cuando parecía que el partido iba a terminar en tablas, apareció Gyokeres. El sueco cazó un balón en el área tras un centro de Dowman y una salida en falso de Pickford para definir a portería a sola y encender el estadio.

Tras el gol, los locales supieron mantener la ventaja durante los seis minutos de añadido y en el último minuto Dowman amplió la ventaja aprovechando que Pickford había subido a rematar el córner.

El joven recorrió todo el campo y dejó atrás a varios rivales antes de definir a puerta vacía y acercar al Arsenal a ganar la Premier League 22 años después.

Con estos tres puntos, los ‘Gunners’ aventajan en diez puntos al Manchester City, que tiene dos partidos menos, a falta de ocho jornadas, mientras que el Everton se queda en el octavo lugar con 43 unidades.

- Ficha técnica:

2 - Arsenal: Raya; Timber (Mosquera, m.37), Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m.74); Zubimendi (Dowman, m.74), Rice; Saka, Eze, Madueke (Martinelli, m.61); Haverz (Gyokeres, m.61).

0 - Everton: Pickford; Garner, O’Brien, Keane, Mykolenko; Iroegbunam (Rohl, m.86), Gueye (George, m.90+5); McNeil (Armstrong, m.86), Dewsbury-Hall; Ndiaye; Beto (Barry, m.69).

Gol: 1-0. Gyokeres, m.89; 2-0. Dowman, 90+7.

Árbitro: Andy Madley, No mostró cartulinas

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

Premier League Arsenal Everton
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