El Napoli refuerza su plaza ‘Champions’

Las lesiones apartaron en un inicio al Nápoles de la pelea por el ‘Scudetto’, pero no consiguieron alejarle de la ‘Champions’. Los de Antonio Conte son terceros y prácticamente sentenciaron su presencia en la próxima edición con esta remontada ante el equipo en el que su técnico empezó su carrera como futbolista profesional, oriundo de la ciudad sureña.

Lo tuvo muy complicado en el inicio porque el Lecce salió con todo en el Estadio Diego Armando Maradona. Tres minutos tardó en adelantarse el combinado que dirige Di Francesco con el testarazo en un saque de esquina de Siebert, en lo que fue el segundo avisto de los visitantes en apenas ese tiempo.

Le costó al Nápoles reponerse. No fue hasta la segunda mitad cuando pudo igualar el duelo. Dos minutos tardó en empatar, ya con McTominay y De Bruyne en el campo, suplentes pero presentes desde el descanso, jugadores clave para este Nápoles. Fue Gilmour el que se inventó un pase propio de Lobotka para la carrera de Politano. El carrilero italiano llegó perfecto para sacar un centro raso al corazón del área donde Hojlund se adelantó a todos para meter el interior de su zurda y abrir el duelo.

El golpe fue demasiado duro para el Lecce, que en ese momento se supo perdedor, demasiado inferior al todavía campeón de Italia. Al ritmo de De Bruyne y McTominay los de Conte fueron muy superiores. Hasta que en un saque de esquina llegó la remontada y la sentencia. Un mal despeje de la defensa ‘leccese’ acabó con un balón llovido al segundo palo. Politano, en su gran noche, le pegó antes de que cayera y anotó el primer tanto de su temporada para coronar su actuación.

Ahí terminó el duelo. El Nápoles amarró tres puntos clave para la carrera Liga de Campeones. Quién sabe si aún está a tiempo de sumarse a una pelea por el ‘Scudetto’ que los últimos resultados del Inter parece haber reabierto. Es tercero, con 59 puntos, a 9 del liderato y con 8 de ventaja respecto a Como 1907 y Roma, que se miden el domingo.

El partido dejó la negativa imagen del zambiano Lameck Banda, evacuado en los últimos compases en ambulancia al caer al suelo con problemas respiratorios tras recibir un golpe en la zona superior diestra del pecho. El jugador fue evacuado consciente y según las primeras informaciones que el cuerpo médico del Lecce facilitó a la retransmisión televisiva de DAZN el jugador está respondiendo bien y se encuentra fuera de peligro.

-- Ficha técnica:

. 2 - Nápoles: Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (Miguel Gutiérrez, m.73), Gilmour, Anguissa (De Bruyne, m.46), Spinazzola (Mazzocchi, m.73); Elmas (McTominay, m.46), Alisson Santos (Giovane, m.85); Hojlund.

. 1 - Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (Ndaba, m.79); Ramadani, Ngom (Fofana, m.86); Pierotti (Ndri, m.79), Coulibaly (Gandelman, m.46), Banda; Stulic (Cheddira, m.59).

Goles: 0-1, m.3: Siebert; 1-1, m.47: Hojlund; 2-1, m.67: Politano

Árbitro: R. Abisso. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Nápoles; y a Siebert (m.19) por parte del Lecce.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). EFE