15 mar. 2026
Torneo Apertura

Nacional vs. Rubio Ñu, atractivo duelo en Barrio Obrero

Nacional y Rubio Ñu prometen buen fútbol esta tarde en la continuidad de la fecha 10 del Torneo Apertura.

Marzo 15, 2026 08:31 a. m. • 
Por Redacción D10
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Nacional mide a Rubio Ñu este día.

Nacional oficia de local en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero, a partir de las 18:30 recibiendo a Rubio Ñu.

El Albo tiene la obligación de reencauzar rumbo en el Apertura, luego de su paso en falso en la Suda, apretado por la serie de empates que lo relegaron en la clasificación en una tercera línea, desaprovechando en la ronda anterior ubicarse como escolta.

En frente estará la revelación del torneo, el equipo de Rubio Ñu, que fue sumando puntos importantes para dejar atrás el promedio y acomodarse en la zona media del Apertura.

Ganando el equipo de Santísima Trinidad escalará posiciones y estirará la diferencia con respecto al promedio. A su vez, la Academia necesita recuperar confianza para no perder de vista la parte alta de la clasificación.

Torneo Apertura Rubio Ñu Nacional
Redacción D10
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