14 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Dortmund cumple el guion

El Borussia Dortmund, resignado por la enorme distancia que le separa del liderato de la Bundesliga y fuera de las competiciones europeas, cumplió con el guion, ganó sin sobresaltos al Augsburgo (2-0) y se asentó en el segundo lugar de la clasificación, que no es puesto en cuestión por ninguno de los perseguidores.

Marzo 14, 2026 01:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund se impuso este sábado con dos goles de diferencia.

Foto: Gentileza - Borussia Dortmund

A pesar de que el Bayern perdía durante muchos minutos con el Bayer Leverkusen -al final empató y se dejó dos puntos-, el cuadro de Niko Kovac sabe que sus expectativas de título son casi nulas. Nueve puntos le distancian del campeón. Un mundo.

El curso se puede hacer largo para el Borussia y Kovac tiene la misión de motivar a unos jugadores sin metas en lo que queda de curso. Fuera de la Liga de Campeones y con una enorme ventaja sobre Hoffenheim, Stuttgart, Leipzig y Leverksen, cada jornada es un trámite para el Dortmund, que venció sin sufrir.

El Augsburgo está en el ecuador de la tabla y alcanzar un lugar europeo no parece sencillo para el cuadro de Manuel Baum, que no tuvo opciones en el Signal Iduna Park

El Borussia se adelantó antes del cuarto de hora, en una jugada volcada por la izquierda, cuando Nico Schlotterbeck encontró a Daniel Svensson, que envió el balón al área y provocó un mal despeje de un defensa. La pelota cayó a los pies de Karim Adeyemi, que no perdonó ante Finn Dahmen.

No reaccionó el cuadro visitante y el Dortmund no sentenció antes del descanso por milímetros. Porque a la media hora Maximilian Beier tiró a un palo y tres minutos después fue Adeyemi el que estrelló la pelota en el travesaño. También pudo marcar Jobe Bellingham, pero el meta visitante salió al paso para frustrar al inglés.

El segundo gol del Borussia no llegó hasta la segunda parte, en una acción a balón parado. Un saque de esquina de Julian Ryerson, con una precisión marca de la casa que cazó, de cabeza, Luca Reggiani para llevar el balón a la red.

-- Ficha técnica:

2 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Luca Reggiani, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha (Julian Brandt, m.86), Daniel Svensson (Fabio Silva, m.74); Marcel Sabitzer (Carney Chukwuemeka, m.86), Karim Adeyemi (Serhou Guirassy, m.90) y Maximilian Beier (Yann Couto, m.85).

0 - Augsburgo: Finn Dahmen; Arthur Chaves, Keven Schlotterbeck, Cedric Zesiger; Robin Felhauer, Kristijan Jakic (Marius Wolf, m.80), Han-Noah Massengo (Elvis Rexhbecaj, m.60), Dimitrios Giannoulis (Michael Gregoritsch, m.68); Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice (Anton Kade, m.60) y Rodrigo Ribeiro (Mert Komur, m.80).

Goles: 1-0, m.13: Karim Adeyemi; 2-0, m.59: Luca Reggiani.

Árbitro: Bastian Dankert.

Incidencias: encuentro de la vigésima sexta jornada disputado en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund.

Bundesliga Borussia Dortmund Augsburgo
Redacción D10
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