Gol y asistencia de Ronaldo Martínez

Las buenas siguen para el delantero paraguayo Ronaldo Martínez que volvió a ser figura para Platense en el fútbol argentino.

Ronaldo Martínez marcó el primero de cabeza y asistió en el final del partido para que Platense rescate un empate agónico de local 2-2 ante San Martín de San Juan por la fecha 10 del fútbol argentino.

Ronaldo sigue siendo el solitario goleador del fútbol argentino con 6 goles en estas primeras 10 fechas.

En lo que respecta a la tabla, Platense marcha noveno en su grupo con 10 unidades.

