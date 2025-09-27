26 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Gol y asistencia de Ronaldo Martínez

El paraguayo Ronaldo Martínez anotó y dio una asistencia para Platense que igualó 2-2 ante San Martín de San Juan en el fútbol argentino.

Septiembre 26, 2025 09:51 p. m. • 
Por Redacción D10
20250926_214643.jpg

Ronaldo Martínez el goleador del fútbol argentino.

Las buenas siguen para el delantero paraguayo Ronaldo Martínez que volvió a ser figura para Platense en el fútbol argentino.

Ronaldo Martínez marcó el primero de cabeza y asistió en el final del partido para que Platense rescate un empate agónico de local 2-2 ante San Martín de San Juan por la fecha 10 del fútbol argentino.

Ronaldo sigue siendo el solitario goleador del fútbol argentino con 6 goles en estas primeras 10 fechas.

En lo que respecta a la tabla, Platense marcha noveno en su grupo con 10 unidades.

Ronaldo Martínez Platense Fútbol Argentino
Redacción D10
Carga Más