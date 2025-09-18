Gol de Carlos González en la eliminación de Newell’s

El paraguayo Carlos González se hizo sentir con un gol en la derrota y eliminación de Newells Old Boys a manos de Belgrano de Córdoba en la Copa Argentina.

Cocoliso marcó el 1-0 parcial para Newell’s en el estadio Único La Pedrera de la ciudad de San Luis. Belgrano finalmente no lo dio vuelta para quedarse con el triunfo de 3-1 y clasificarse a semifinales de la Copa Argentina donde enfrentará a Argentinos Juniors.

En Newell’s fueron titulares y disputaron todo el partido el portero Juan Espínola y el delantero Carlos González. Josué Colmán ingresó a los 55 minutos y Saúl Salcedo no formó parte de la planilla oficial.