Gol de Carlos González en la eliminación de Newell’s

Carlos González marcó un tanto que no sirvió de mucho en la eliminación de Newell’s Old Boys de la Copa Argentina.

Septiembre 18, 2025 
Por Redacción D10
Carlos González celebra junto a sus compañeros su gol a Belgrano en la Copa Argentina.

El paraguayo Carlos González se hizo sentir con un gol en la derrota y eliminación de Newells Old Boys a manos de Belgrano de Córdoba en la Copa Argentina.

Cocoliso marcó el 1-0 parcial para Newell’s en el estadio Único La Pedrera de la ciudad de San Luis. Belgrano finalmente no lo dio vuelta para quedarse con el triunfo de 3-1 y clasificarse a semifinales de la Copa Argentina donde enfrentará a Argentinos Juniors.

En Newell’s fueron titulares y disputaron todo el partido el portero Juan Espínola y el delantero Carlos González. Josué Colmán ingresó a los 55 minutos y Saúl Salcedo no formó parte de la planilla oficial.

